Приглашаем на вебинар «Осенний груминг: лапы и шерсть»!

Осень - время года, когда погода не перестает удивлять нас: на время теплому солнышку резко приходят дождь, снег, слякоть и ветер. В этот период важно уделять особое внимание уходу за шерстью питомца.

Вы не знаете, как правильно это делать?

2 октября в 13:00 приглашаем Вас на вебинар от главного грумера компании Четыре Лапы Ильи Белоусова «Осенний груминг: лапы и шерсть».

Во время вебинара специалист расскажет, почему важно защищать шерсть питомца от грязи, слякоти и реагентов, а также покажет, как правильно осуществлять уход в непогоду.

Ждем вас!

Для участия необходима регистрация!