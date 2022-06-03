Вебинар на тему: «Вся правда об анестезии»
Приглашаем на вебинар «Вся правда об анестезии».
Страх перед проведением анестезии возникает у большинства владельцев домашних питомцев, зачастую он превышает даже страх перед самой операцией. Что же такое анестезия, в каких случаях она необходима, как правильно подготовиться и какое влияние может оказать на здоровье животного эта процедура?
Развеем мифы и страхи, обсудим возникшие вопросы с нашим экспертом анестезиологом- реаниматологом, врачом ОРИТ Ольгой Бобуновой.
Ждем всех заинтересованных 8 июня в 19:00.
Вы узнаете:
1.Что такое анестезия, когда она необходима, какой она бывает?
2. Как правильно подготовить питомца к анестезии в домашних условиях?
3. Пребывание в стационаре: последовательность действий, к чему надо быть готовым и владельцу, и питомцу.
4. Страхи и опасения, что может пойти не по сценарию? Какие возможны осложнения, что необходимо контролировать дома?)
Дата: 8 июня
Время: 19:00
Необходима предварительная регистрация!