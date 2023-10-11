Приглашаем на вебинар «Моя собака – мой тренер»!

Поддерживать себя в хорошей физической форме – задача не из простых! Но порой очень сложно заставить себя встать с любимого дивана и выйти на пробежку, правда?

Наши собаки – это лучшие тренеры и мотиваторы, ведь ежедневных прогулок с питомцем никто не отменял. Так почему бы не превратить их в короткие спортивные занятия, которые будут полезны и Вам, и любимцу?

12 октября в 19:00 приглашаем на вебинар «Моя собака – мой тренер».

Наши лекторы:

Николаева Галина – ветеринарный врач, эксперт по питанию;

Телицына Александра – дипломированный кинолог, специалист по коррекции поведения, кандидат в мастера спорта по ездовому спорту.

Вы узнаете:

Какие упражнения на прогулке с собакой можно выполнять, чтобы укрепить здоровье.

На что обратить внимание при выборе рациона для питомцев с разными уровнями активности.

Для участия в вебинаре необходима регистрация.

Каждый зарегистрированный пользователь получит запись эфира на указанную почту.

Ждем Вас!