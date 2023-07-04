Вакцина «Эурикан» в наличии!

«Эурикан RL» — комплексная вакцина для собак французского производства.

Действие направлено на защиту собак от чумы, парвовирусного энтерита, аденовирусов (инфекционного гепатита и ларинготрахеита), парагриппа-2, лептоспироза и бешенства.

Вакцина сертифицирована большинством стран, поэтому её можно выбирать для путешествия питомца за пределы РФ.

Во всех Ветеринарных Центрах Четыре Лапы в наличии есть вакцина французского производства «Эурикан».

Успейте вакцинировать вашего питомца, количество вакцин ограничено!

Записаться на вакцинацию и выбрать адрес ближайшего Ветеринарного Центра Четыре Лапы можно через форму записи на прием или по телефону горячей линии Ветеринарного направления +7 (495) 136-41-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.