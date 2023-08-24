В кино всей семьей!

Друзья, в этом году нас ждет огромное количество кинопремьер про питомцев, и мы с удовольствием вновь дарим вам возможность всей семьей провести время вместе!

9 сентября в кинопрокат выходит мультфильм «Пернатый Патруль» – захватывающая история про отважного орлёнка, воспитанного курами, который отправляется в увлекательное путешествие для того, чтобы найти себя. Какие преграды и неожиданные открытия ждут его на пути?

Скорее участвуйте в нашей акции и забирайте промо-сертификаты на удобный для вас сеанс в любом кинотеатре, чтобы лично увидеть семейную анимацию от создателей «Кунг-фу Панда 3» и «Шрэк навсегда»!

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*Список магазинов, участвующих в акции:

Воскресенск, пл. Ленина, 5, ТЦ «Воскресенск»

Воскресенск, ул. Кагана, 17, ТЦ «Атриум»

Долгопрудный, Лихачевский проспект, 64

Долгопрудный, Лихачевский проспект, 74

Долгопрудный, Новый б-р, 3

Долгопрудный, проспект Пацаева, 11

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., 11

Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строение 3а, ТЦ «Торговый Квартал»

Домодедово, Привокзальная площадь, 7

Домодедово, ул. Гагарина, 37

Домодедово, мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, 2

Звенигород, квартал Маяковского, 1, кв.1

Звенигород, ул. Московская, 15, пом. 2

Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, 1, с1

Зеленоград, корп.1805

Зеленоград, Панфиловский пр-д, 6а

Зеленоград, проспект Центральный, корп. 406

Королев, пр-кт Космонавтов, 41, к1, пом. VII.

Королев, пр-т Королева, 22

Королев, пр-т Космонавтов, 20А

Королев, ул. Фрунзе, 2Б

Королев, ул. Коммунальная, 1

Красково, ул. Карла Маркса, 28, ТЦ «Все для Дома»

Красногорск, бульвар Космонавтов, 1

Красногорск, Волоколамское шоссе, 3, с1, ТЦ «Карамель»

Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, 2

Красногорск, Павшинский б-р, 16

Красногорск, Подмосковный бульв, 13, пом. № 1, комн. 1-35, 74-77

Красногорск, ул. Ленина, 55

Красногорск, ул.50 лет Октября, 12, ТЦ «Парк»

Люберцы, Новорязанское ш., 7, ТЦ «Гренада»

Люберцы, Октябрьский проспект, 368

Люберцы, Октябрьский проспект, 112, ТЦ «Выходной»

Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, 3

Москва, Новорижское ш., 22 км, вл. 1, с1, ТЦ «Глобус»

Москва, ул. Уссурийская, 9

Москва, ул. Покровская, 20

Москва, ул. Щукинская, 42, ТЦ «Щука»

Москва, Осенний б-р, 12, ТЦ «Крылатский»

Москва, ул. Братиславская, 13, к1

Москва, пр-кт Вернадского, 6, ТРК «Капитолий»

Москва, Коровинское ш., 20, к1

Москва, ул. Судостроительная, 17

Москва, Новоясеневский пр-т, 7, ТЦ «Калита»

Москва, Волжский б-р, 7

Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТЦ «Косино»

Москва, б-р Дм. Донского, 2, с1

Москва, ул. Перовская, 32, с1

Москва, Боровское ш., 35, ТЦ «Петровский»

Москва, ул. Ясеневая, 30Б

Москва, ул. Совхозная, 39, ТЦ «Люблино»

Москва, ул. Новочеремушкинская, 53А, ТЦ «Тбилиси»

Москва, ул. Русаковская, 31, ТЦ «Сокольники»

Москва, Новоухтомское шоссе, вл. 2А, ТРЦ «Город»

Москва, Волгоградский пр-т, 1, с1

Москва, ул. Ташкентская, 2

Москва, ул. Митинская, 36

Москва, ул. Домодедовская, 28, ТЦ «Белград»

Москва, ул. Широкая, 2А, ТЦ «Глобус»

Москва, ул. Сходненская, 25

Москва, Жулебинский б-р, 9

Москва, ул. Менжинского, 27

Москва, ул. Зеленодольская, 18, к1

Москва, Некрасовка, ул. Рождественская, 11

Москва, ул. Декабристов, 35Г

Москва, ул. Ген. Кузнецова, 22, ТЦ «Миля»

Москва, ул. Краснодарская, 57, к1

Москва, ул. Авиаторов, вл.5, ТРЦ «Небо»

Москва, ул. Ташкентская, 12/20

Москва, ул. Каховка, 29А, ТРЦ «Прайм Плаза»

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, ТЦ «Пятая Авеню»

Москва, ул. Беломорская, 16а, ТЦ «Нева»

Москва, Солнцевский пр-кт, 26

Москва, Пролетарский пр-т, 30, ТЦ «Ашан»

Москва, ул. Тушинская, 17, ТЦ «Праздник»

Москва, ул. Митинская, 53

Москва, п. Воскресенское, Чечерский пр-д, 51, ТРЦ «Бутово Молл»

Москва, ул. Дубравная, вл.51

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 47А

Москва, Зеленый пр-т, 81, ТЦ «Киргизия»

Москва, п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, 94, к2

Москва, ул. Шоссейная, 1/2, с4, ТЦ «Сирень»

Москва, ул. Элеваторная, 12, к2

Москва, Тишинская пл., 1, ТВК «Тишинка»

Москва, ул.Вешняковская, 17А, ТЦ «Океан»

Москва, ул. Малыгина, 7

Москва, ул. Братиславская, 31, к1

Москва, Славянский б-р, 9, к1

Москва, ул. Теплый Стан, 10

Москва, ул. Ельнинская, 20, к1

Список городов-участников, в которых можно выбрать удобный сеанс и кинотеатр: Москва и Московская область.

ВНИМАНИЕ: В РОЗЫГРЫШЕ УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦЫ БОНУСНЫХ КАРТ ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ