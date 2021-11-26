Уютный дом: создаем комфортную атмосферу для питомца

Наши питомцы, как и мы, любят комфорт и личное пространство. На мягких лежаках и в домиках снятся самые сладкие сны. А когтеточки спасают остальную мебель от острых коготков мурлык. Мебель для домашних животных – незаменимый элемент для их комфортной жизни.

С 1 октября по 30 ноября, покупая любые товары в зоомагазине «Четыре Лапы», вы получаете марки (1 марка = 500 руб. в чеке), которые до 15 декабря можете обменять на скидки до 30% на домики, лежаки и когтеточки. Подробные правила участия в акции: Правила

Проверить баланс марок можно в личном кабинете на сайте или в мобильной приложении. С 16 декабря все накопленные марки сгорают, поэтому спешите порадовать своего любимца и создайте ему уютную атмосферу в доме.

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