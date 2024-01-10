Совершайте покупку и выигрывайте билеты в кино на фильм «Мастер и Маргарита»

25 января на большие экраны выходит главная премьера зимы – фильм «Мастер и Маргарита» с ярким сюжетом: Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

И, конечно, мы сможем понаблюдать за одним из самых ярких, неоднозначных и при этом любимых персонажей – несравненным котом Бегемотом!

Совместно с кинопрокатной компанией «Атмосфера кино» мы подготовили акцию для нашей прекрасной аудитории, в которой можно выиграть по 2 билета в кино на «Мастер и Маргарита» в период кинопроката картины.

Условия акции:

1. Совершите покупку от 1500 рублей в одном из наших магазинов* в период с 15 января по 7 февраля в категории товаров для кошек;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть билеты**.

*Адреса магазинов, участвующих в акции:

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74

Долгопрудный, Новый б-р, д.3

Долгопрудный, проспект Пацаева,д.11

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11

Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строен. 3а, ТЦ Торговый Квартал

Домодедово, Привокзальная площадь, д.7

Домодедово, ул.Гагарина, д.37

Домодедово,мкр.Авиационный,пр-т Ак.Туполева,д.2

Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

Зеленоград, корп.1805

Зеленоград, Панфиловский пр-д, д. 6 а

Зеленоград, проспект Центральный, корп.406

Королев, пр-кт Космонавтов, д. 41, к.1, пом. VII.

Королев, пр-т Королева, д. 22

Королев, пр-т Космонавтов, д.20А

Королев, ул. Фрунзе, д.2 Б

Королев, ул.Коммунальная, д.1

Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1

Красногорск, Волоколамское шоссе, д.3, стр.1, ТЦ "Карамель"

Красногорск, д.Путилково, ул.Новотушинская, д.2

Красногорск, Павшинский б-р, д.16

Красногорск, Подмосковный бульв, д. 13, пом. № 1, комн. 1-35

Красногорск, ул. Ленина, д.55

Красногорск, ул.50 лет Октября, д.12 ТЦ Парк

Люберцы, Новорязанское ш., д.7, ТЦ Гренада

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368

Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, ТЦ Выходной

Москва, ул. Чертановская, д. 63, корп. 2

Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп.1

Москва, Борисовские Пруды, д. 26 ТЦ "Ключевой"

Москва, ул. Уссурийская, д.9

Москва, ул. Южнобутовская, д.97.

Москва, ул. Осенний б-р, д.12

Москва, ул. Тушинская, 17

Москва, ул. Перовская, д.32, стр.1

Москва, ул. Вавилова, д.3

Москва, ул. Озерная, д.50

Москва, Тишинская пл. д .1 стр.1

Москва, ул. Череповецкая, д.18

Москва, проспект Вернадского, д.6

Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а

Москва, ул. Беломорская, д. 16а

Москва, Кавказский бульвар, 17

Москва, ул. Юных Ленинцев, вл. 52

Москва, Славянский б-р, д. 9, к.1

Москва, ул. Широкая, д.2А ТЦ ГЛОБУС

Москва, ул. Каховка, д. 29А

Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 5а

Москва, Проспект Мира, д. 211, корп. 2

Москва, ул. Ташкентская, д.12/20

Москва, ул. Удальцова, д. 42

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.53А

Москва, ул. Обручева, дом 16, корпус 1

Москва, ул. Русаковская, д.31

Москва, ул.Ельнинская, д.20 корп.1

Москва, ул. Зеленодольская, д.18, корп.1

Москва, ул. Новокосинская, д.35

Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, корп.1

Москва, ул. Дубнинская д.10 к.1

Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)

Москва, ул. Авиаторов, влд. 5

Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.1 (ранее д.27, корп.1)

Москва, Сиреневый б-р, д. 31

Москва, Новоухтомское шоссе, владение 2А

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32

Москва, ул. Рождественская, д.11

Москва, Можайское шоссе, д. 39.

Москва, Севастопольский проспект, д 28 к 2

Москва, ул. Часовая, д.11, стр. 4

Москва, р-н Раменки, Мичуринский пр-кт, д. 36

Москва, ул. Элеваторная д.12 корп.2

Москва, г. Троицк, мкр. 'В', дом 42, «Торговый центр»

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**Победителям акции будут отправлены промо-сертификаты 8 февраля на личную почту.

Предложение действительно с 15 января по 7 февраля 2024 года. Период совершения покупки для участия в акции с 15 января по 7 февраля 2024. Для участия в акции необходимо совершать покупки в магазинах Москвы и МО с помощью бонусной карты сети зоомагазинов «Четыре Лапы». С правилами Бонусной программы можно ознакомиться: https://4lapy.ru/bonus-program/. Организатор в любое время вправе досрочно прекратить акцию или изменить ее условия. Подробные сведения об организаторе акции, о правилах ее проведения, ассортименте, участвующем в акции, сроках, месте и порядке ее проведения указаны на сайте www.4lapy.ru. Организатор акции: ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»: 140186, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 7, офис 17; ОГРН: 1215000031905

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