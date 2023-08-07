Приглашаем на соревнования по спорту с собаками «Дог-Олимп»!

Где: Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Горки Сухаревские, Maxima Park

Когда: 11.08.2023 - 13.08.2023

Во сколько:

11.08.2023: 12:00 - 19:00;

12.08.2023 - 13.08.2023: 09:00 - 18:00.

Вы с питомцем любите проводить время активно? А может, уже задумывались о том, чтобы вместе участвовать в спортивных соревнованиях?

У Вас есть прекрасная возможность своими глазами увидеть, как все происходит, ведь с 10 по 13 августа в Подмосковье, на территории конного комплекса MAXIMA PARK пройдут соревнования «Дог-Олимп», партнером которых будет выступать компания Четыре Лапы.

Вы сможете поболеть за участников, которые будут соревноваться в 6 дисциплинах:

аджилити;

танцы с собаками;

служебное троеборье;

обидиенс;

ноузворк;

ралли обидиенс.

Приходите всей семьей!