Соревнования по спорту с собаками “Дог-Олимп”
Приглашаем на соревнования по спорту с собаками «Дог-Олимп»!
Где: Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Горки Сухаревские, Maxima Park
Когда: 11.08.2023 - 13.08.2023
Во сколько:
11.08.2023: 12:00 - 19:00;
12.08.2023 - 13.08.2023: 09:00 - 18:00.
Вы с питомцем любите проводить время активно? А может, уже задумывались о том, чтобы вместе участвовать в спортивных соревнованиях?
У Вас есть прекрасная возможность своими глазами увидеть, как все происходит, ведь с 10 по 13 августа в Подмосковье, на территории конного комплекса MAXIMA PARK пройдут соревнования «Дог-Олимп», партнером которых будет выступать компания Четыре Лапы.
Вы сможете поболеть за участников, которые будут соревноваться в 6 дисциплинах:
- аджилити;
- танцы с собаками;
- служебное троеборье;
- обидиенс;
- ноузворк;
- ралли обидиенс.
Приходите всей семьей!