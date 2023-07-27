Приглашаем посетить соревнования «Ленинградский ДЖАМП» в Санкт-Петербурге!

Когда: 30 июля

Во сколько: 10:00

Где: Санкт-Петербург, кинологическая площадка рядом с ул. Потапова, д.7

30 июля в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по аджилити «Ленинградский ДЖАМП», партнером которых будет выступать компания Четыре Лапы.

Аджилити – это отличная возможность продемонстрировать взаимопонимание между собакой и ее хозяином, ведь перед участниками стоит непростая задача – пройти полосу препятствий.

Хотите посмотреть на то, как проходят соревнования, а еще – поболеть за команды?

Приходите, мы ждем вас и ваших питомцев!