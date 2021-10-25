Скидка до -25% на офтальмологический комплекс услуг «Ясные глаза»

А вы знали, что глазные заболевания провоцируют другие патологии в организме питомцев? От здоровья глаз зависит не только зрение, но и общее самочувствие четвероногого друга.



Профилактическая офтальмология помогает вовремя обнаружить проблемы с глазами у питомца и не допустить развития серьезных заболеваний. Ведь лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.



Check Up «Ясные глаза» – комплекс офтальмологических услуг, включающий:



1. Первичный прием офтальмолога.



2. Тест Ширмера.



3. Флюоресцеиновая проба.



4. Респираторные болезни кошек/собак ПЦР.



5. Взятие смыва (глаза/нос).



С 25 октября по 7 ноября пройдите с питомцем Check Up и получите скидку до -25%. Предварительная запись обязательна!



№ Название услуги Цена (руб.) 1 Check up для кошек 5300 4000 2 Check up для собак 5000 4000

Предложение действительно только в ветеринарном центре по адресу: Щелково, Пролетарский пр-т, д. 7а.