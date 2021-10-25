Скидка до -25% на офтальмологический комплекс услуг «Ясные глаза»
А вы знали, что глазные заболевания провоцируют другие патологии в организме питомцев? От здоровья глаз зависит не только зрение, но и общее самочувствие четвероногого друга.
Профилактическая офтальмология помогает вовремя обнаружить проблемы с глазами у питомца и не допустить развития серьезных заболеваний. Ведь лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.
Check Up «Ясные глаза» – комплекс офтальмологических услуг, включающий:
1. Первичный прием офтальмолога.
2. Тест Ширмера.
3. Флюоресцеиновая проба.
4. Респираторные болезни кошек/собак ПЦР.
5. Взятие смыва (глаза/нос).
С 25 октября по 7 ноября пройдите с питомцем Check Up и получите скидку до -25%. Предварительная запись обязательна!
|№
|Название услуги
|Цена (руб.)
|1
|Check up для кошек
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|2
|Check up для собак
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Предложение действительно только в ветеринарном центре по адресу: Щелково, Пролетарский пр-т, д. 7а.