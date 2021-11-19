Скидка -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов

19.11.2021
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Как давно Вы посещали с питомцем ветеринарного врача, сдавали анализы?

Не забывайте, что регулярный check up организма любимца позволяет выявить любые патологии на ранних стадиях развития. Ветеринарные специалисты рекомендуют проходить обследования не менее одного раза в год. Поэтому мы дарим Вам скидку -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов.

Для получения скидки:

1. Посетите с питомцем терапевта в одном из Кабинетов здоровья «Четыре Лапы».

2. Запишитесь на сдачу анализов и оплатите услугу вместе с приемом врача.

А мы предоставим скидку 30% на первичный прием терапевта, если в чеке будут первичный прием и хотя бы один вид анализов.

Внимание! Скидка не распространяется на анализы, только на услуги терапевта.

Записаться на прием
Кабинет здоровья Первичный прием терапевта (руб)
Москва, ул. Уссурийская, 9 500 350
Москва, ул. Зеленодольская, 18к1 500 350
Москва, ш. Боровское, 35 500 350
Лобня, ул.Ленина, д.2А 500 350
Курск, ул.Студенческая, 1 300 210
Ростов-на Дону, проспект Михаила Нагибина, 32Б, ТЦ «Горизонт» 400 280