Скидка -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов

Как давно Вы посещали с питомцем ветеринарного врача, сдавали анализы?



Не забывайте, что регулярный check up организма любимца позволяет выявить любые патологии на ранних стадиях развития. Ветеринарные специалисты рекомендуют проходить обследования не менее одного раза в год. Поэтому мы дарим Вам скидку -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов.



Для получения скидки:



1. Посетите с питомцем терапевта в одном из Кабинетов здоровья «Четыре Лапы».



2. Запишитесь на сдачу анализов и оплатите услугу вместе с приемом врача.



А мы предоставим скидку 30% на первичный прием терапевта, если в чеке будут первичный прием и хотя бы один вид анализов.



Внимание! Скидка не распространяется на анализы, только на услуги терапевта.

