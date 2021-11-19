Скидка -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов
Как давно Вы посещали с питомцем ветеринарного врача, сдавали анализы?
Не забывайте, что регулярный check up организма любимца позволяет выявить любые патологии на ранних стадиях развития. Ветеринарные специалисты рекомендуют проходить обследования не менее одного раза в год. Поэтому мы дарим Вам скидку -30% на первичный прием терапевта при сдаче анализов.
Для получения скидки:
1. Посетите с питомцем терапевта в одном из Кабинетов здоровья «Четыре Лапы».
2. Запишитесь на сдачу анализов и оплатите услугу вместе с приемом врача.
А мы предоставим скидку 30% на первичный прием терапевта, если в чеке будут первичный прием и хотя бы один вид анализов.
Внимание! Скидка не распространяется на анализы, только на услуги терапевта.
|Кабинет здоровья
|Первичный прием терапевта (руб)
|Москва, ул. Уссурийская, 9
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|Москва, ул. Зеленодольская, 18к1
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|Москва, ш. Боровское, 35
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|Лобня, ул.Ленина, д.2А
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|Курск, ул.Студенческая, 1
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|Ростов-на Дону, проспект Михаила Нагибина, 32Б, ТЦ «Горизонт»
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