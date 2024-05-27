Сдавайте упаковки от сухого корма

31 мая – 1 июня с 11:00 до 19:00 в Event Hall Даниловский в Москве состоится 15-я международная выставка органической, натуральной и экологичной продукции «ЭкоГородЭкспо».

Рады сообщить, что компания Четыре Лапы будет присутствовать на мероприятии со своей зоной, где Вы сможете сдать упаковки от сухого корма и получить за это подарки*!

Переработанный пластик пойдет на изготовление оборудования для будущих кинологических площадок.

Чем больше упаковок сдадите – тем лучше:

за 1-5 упаковок Вы получите подарок №1;

за сдачу более 5-ти упаковок предусмотрен подарок №2.

*В наличие подарки для кошек и собак. Количество подарков ограничено.

ВНИМАНИЕ: перед сдачей упаковок в контейнеры необходимо помыть упаковку.

Вход на территорию выставки разрешен только с мелкими породами собак (до 40 см в холке).

Подробнее о мероприятии: https://ecogorod-expo.ru/

Давайте вместе помогать окружающей среде!