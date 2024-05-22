Розыгрыш замурррчательных билетов!

12 июня на большие экраны выходит семейная комедийная анимация– «10 жизней» с очень добрым и увлекательным сюжетом.

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь..

Мы вновь радуем покупателей акцией с нашим партнером: кинопрокатной компанией «Global Film». Не упустите возможность поучаствовать и провести досуг в кино вместе с семьей!

Условия акции:

Совершите покупку от 2000 рублей в одном из наших магазинов* в период с 23 мая по 14 июня в категории товаров для кошек и собак.

Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

Получите шанс стать победителем акции и выиграть промо-сертификаты в кино**

*Города и адреса магазинов, участвующих в акции:

1. Балашиха мкрн. Кучино ул. Центральная д. 40 ТЦ Эдельвейс

2. Балашиха, Балашихинское ш., д.10

3. Балашиха, город Балашиха, улица Реутовская, дом 11

4. Балашиха, мкр. Железнодорожный , ул. Пионерская, д.29, стр.2

5. Балашиха, мкр. Железнодорожный , ул.Рождественская, д. 3

6. Балашиха, мкр. Павлино, д.18 к.1

7. Балашиха, мкрн. Авиаторов ул.Третьяка, д. 8

8. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Рождественская д. 8

9. Балашиха, ул. Свердлова, д. 26

10. Балашиха, ш.Энтузиастов, д.80 ТЦ 'МаксСити'

11. Балашиха, шоссе Энтузиастов, вл.11 с.4

12. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.48

13. Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11

14. Видное, мкрн.Солнечный, д. 10 ТЦ "Курс"

15. Видное, ул.Берёзовая, д.9

16. Видное, ул.Олимпийская, д.6 корп.1

17. Владимир, Московское ш., д. 2, ТЦ БиМарт

18. Владимир, пр-т Строителей, д. 9б

19. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28, ТЦ "Глобус"

20. Владимир, ул. Гагарина, д.5

21. Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.33

22. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 21

23. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д.50

24. Волгоград, ул.им.Землячки, д.110Б, ТЦ "Комсомол"

25. Волгоград, улица 50 лет Октября, 15А

26. Волгоград, Университетский проспект, д.107

27. Волжский, бульвар Профсоюзов, д.1 Б (ТРК Планета Лето)

28. Волоколамск, ул. Панфилова, д.22

29. Воронеж, Московский проспект, д.129/1

30. Воронеж, бульвар Победы, дом 23б

31. Воронеж, Левобережный район, Ленинский пр-кт, д.117

32. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60

33. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65 А

34. Воронеж, ул. Домостроителей, д.24 ТЦ 'Лента'

35. Воронеж, ул. Куколкина, 18 ТЦ Галерея Чижова

36. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/24

37. Воскресенск, пл. Ленина, д.5 ТЦ "Воскресенск"

38. Воскресенск, ул. Кагана, д. 17, ТЦ "Атриум"

39. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15Б, строение 1

40. Дедовск, ул. Главная, 1Б

41. Дзержинский, ул.Лесная, д. 5

42. Дмитров, ул. Загорская, д. 36

43. Дмитров, ул.Профессиональная, д. 7

44. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64

45. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74

46. Долгопрудный, Новый б-р, д.3

47. Долгопрудный, проспект Пацаева,д.11

48. Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11

49. Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строен. 3а, ТЦ Торговый Квартал

50. Домодедово, Привокзальная площадь, д.7

51. Домодедово, ул.Гагарина, д.37

52. Домодедово,мкр.Авиационный,пр-т Ак.Туполева,д.2

53. Дубна, Боголюбова пр-т, д. 24а, ТЦ "Маяк"

54. Егорьевск, ул. Советская, д.187

55. Железнодорожный , ул. Советская, д. 9, 'Эдельвейс'

56. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 2

57. Жуковский, ул. Гагарина, д. 60А

58. Жуковский, ул. Горького, д. 5

59. Жуковский, ул. Дугина, д.28/12

60. Жуковский, ул. Лацкова, д.3

61. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 22

62. Звенигород, квартал Маяковского ,д.1, кв.1

63. Звенигород, ул. Московская, д. 15, пом. 2

64. Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

65. Зеленоград, корп.1805

66. Зеленоград, Панфиловский пр-д, д. 6 а

67. Зеленоград, проспект Центральный, корп.406

68. Казань, Приволжский р-н, ул. Павлюхина, д.91

69. Казань, Советский р-н, пр-кт Победы, д. 91

70. Казань, ул. Юлия Фучика, д.90

71. Калуга, ул. Генерала Попова, зд.1а

72. Калуга, ул. Кирова, д. 20

73. Калуга, ул. Кирова, д. 64

74. Климовск, ул. Молодежная, д. 11, ТЦ "Глобус"

75. Клин, ул. Карла Маркса, д. 82, пом. 1А

76. Клин, ул.Гагарина, д.31/36

77. Ковров, ул. Лопатина, д.7А

78. Коломна, пл. Советская, д. 8, ТЦ Глобус

79. Коломна, пл. Восстания, д. 7 ТЦ "Кадо"

80. Коломна, ул. Астахова, д. 11

81. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 41, к.1, пом. VII.

82. Королев, пр-т Королева, д. 22

83. Королев, пр-т Космонавтов, д.20А

84. Королев, ул. Фрунзе, д.2 Б

85. Королев, ул.Коммунальная, д.1

86. Кострома, Красносельское ш., д.1

87. Кострома, мкрн Давыдовский-3, ул. Индустриальная, д.32

88. Кострома, ул.Магистральная, д. 20, ТРЦ "РИО"

89. Котельники, Новорязанское ш, д. 24

90. Котельники, ул. Cосновая, д.1, корп.4

91. Красково, ул.Карла Маркса, д.28 ТЦ 'Все для Дома'

92. Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1

93. Красногорск, Волоколамское шоссе, д.3, стр.1, ТЦ "Карамель"

94. Красногорск, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.3

95. Красногорск, д.Путилково, ул.Новотушинская, д.2

96. Красногорск, Павшинский б-р, д.16 В

97. Красногорск, Подмосковный бульв, д. 13, пом. № 1, комн. 1-35, 74-77

98. Красногорск, ул. Ленина, д.55

99. Красногорск, ул.50 лет Октября, д.12 ТЦ Парк

100. Красногорский р-н, 7-й км Пятницкого ш., вл.2 ТЦ Отрада

101. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 98/11

102. Краснодар, пр-т имени писателя Знаменского, д.2, пом.103

103. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, д.100

104. Краснодар, ул. Западный обход, з/у 31

105. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, дом № 313, Литера А, А1

106. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 42, пом.28-80

107. Краснознаменск, ул. Молодежная д. 2/1

108. Курск, ул. Карла Маркса, 68

109. Курск, ул. Карла Маркса. д.6

110. Курск, ул. Студенческая, д.1

111. Курск, ул. Сумская, д.44

112. Лениградская обл., г. Мурино, ул. Шувалова д.11

113. Ленинградская обл., г. Всеволжск, Всеволжский пр-кт, д.53

114. Ленинградская обл., д. Кудрово, Европейский проспект, д.16

115. Ленинградская обл., д. Кудрово, Европейский проспект, д.8 помещение 35-Н

116. Ленинградская обл., п. Мурино, б-р Воронцовский, д. 18

117. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, д.3

118. Ленинский г.о., р.п.Дрожжино, Новое шоссе, д. 2

119. Ленинский р-н, c Ермолино, уч.13 ТЦ ЭкоВидное

120. Ленинский р-н, д. Мисайлово, Литературный б-р (Пригород Леснон мкрн), д.6

121. Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский бульв., д. 12, пом. 2

122. Липецк, проспект 60-летия СССР, д.34

123. Липецк, ул. Космонавтов, д.98 (ТЦ Ноябрьский)

124. Липецк, ул. П. Смородина, д. 13А

125. Липецк, ул.Белана, д.10

126. Липецк, ул.Зои Космодемьянской, д.8

127. Липецк, ул.Эдуарда Белана, д.26 ТЦ "Реал"

128. Липецк, улица Германа Титова, дом 10

129. Лобня, Краснополянский проезд, д.2

130. Лобня, ул. Ленина, 19к1 пом.3Н

131. Лобня, улица Ленина д. 67

132. Луховицы, ул.Пушкина, д.125, ТЦ "Кадо"

133. Лыткарино, ул.Парковая, стр.2, ТРЦ 'Весна'

134. Люберцы, Новорязанское ш., д.7, ТЦ Гренада

135. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368

136. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, ТЦ Выходной

137. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3

138. Люберцы, ул. Смирновская, д. 17, ТЦ "Рембыттехника"

139. Люберцы, ул.Вертолётная, д.38/1

140. Малаховка, Быковское ш., д.48

141. МО, г. Кашира, ул. Садовая, д. 20

142. МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.52

143. МО, г.Химки, мкр.Сходня, 2-й Мичуринский тупик, стр.10

144. МО, Ленинский г.о., д.Тарычёво, д. 7В/1

145. Москва п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.94, корп.2

146. Москва, ул. Покрышкина, д.5, пом.V

147. Москва, 3-й Митинский переулок, д.3

148. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 86, к.1 (ТЦ Ареал)

149. Москва, Аминьевское ш., вл.15

150. Москва, Борисовские Пруды, д. 26 ТЦ "Ключевой"

151. Москва, Боровское ш, д. 35

152. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, стр.1

153. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.1 (ТЦ Северное Сияние)

154. Москва, Варшавское ш., д.152

155. Москва, Варшавское шоссе, д.87Б

156. Москва, Волгоградский пр-кт, д.1, стр.1

157. Москва, Волжский бульвар, д.7

158. Москва, Волжский бульвар, квартал 113А, корп.1

159. Москва, г. Зеленоград, кор. 900

160. Москва, г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1

161. Москва, г. Троицк, мкр. 'В', дом 42, «Торговый центр»

162. Москва, г.Московский, ул. Хабарова, д. 2

163. Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1

164. Москва, г.Щербинка, ул. Железнодорожная, 44

165. Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1

166. Москва, Жулебинский б-р, д.9

167. Москва, Зеленоград, корп.1104

168. Москва, Зеленый пр-кт, д. 81

169. Москва, Кавказский бульвар, 17

170. Москва, Коровинское шоссе, д.20 корп.1

171. Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 3

172. Москва, Ленинский пр-кт, влд. 123, корпус 1

173. Москва, Можайское шоссе, д. 39.

174. Москва, Новорижское шоссе, 22-й км., вл.1, стр. 1

175. Москва, Новоухтомское шоссе, владение 2А

176. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 51

177. Москва, Новоясеневский пр-т, д.7

178. Москва, Ореховый бульвар, д.22А

179. Москва, п. Внуковское, ул. Корнея Чуковского, д. 2

180. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, д. 6

181. Москва, п. Воскресенское, Чечерский пр-д,, д. 51 ТЦ Бутово Молл

182. Москва, п. Московский, г. Московский, Никитина ул, дом 2 (ТЦ Столица)

183. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка ТЦ ГЛОБУС

184. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.2

185. Москва, пос. Сосенское, бульвар Веласкеса, д.3 корп.1 (ТЦ)

186. Москва, поселение Сосенское, ул. Эдварда Грига, д. 17, пом. 5Н

187. Москва, проезд Электролитный, д.16А

188. Москва, Пролетарский пр-кт, вл. 30, ТЦ Ашан

189. Москва, проспект Андропова, д. 27. _ОРБИТА

190. Москва, проспект Андропова, д.8

191. Москва, проспект Вернадского, д.6

192. Москва, проспект Мира, 118, помещение 4/1

193. Москва, Проспект Мира, д. 211, корп. 2

194. Москва, р-н Раменки, Мичуринский пр-кт, д. 36

195. Москва, Рублевское шоссе, д.28, корпус 1

196. Москва, Севастопольский проспект, д 28 к 2

197. Москва, Сиреневый б-р, д. 31

198. Москва, Славянский б-р, д. 9, к.1

199. Москва, Солнцевский проспект, д.21

200. Москва, Солнцевский проспект, д.26

201. Москва, Тишинская пл. д .1 стр.1

202. Москва, ул. 2-я Вольская, д.1 корп.1

203. Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)

204. Москва, ул. Авиаторов, влд. 5

205. Москва, ул. Азовская, д.24к.3 (ТЦ Азовский)

206. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 5а

207. Москва, ул. Бакунинская, д.26-30, стр.1, помещение 1/1

208. Москва, ул. Беломорская, д. 16а

209. Москва, ул. Берёзовая аллея, д. 19, корпус 6

210. Москва, ул. Бирюлевская, д.47А

211. Москва, ул. Большая Очаковская, д.29

212. Москва, ул. Большая Тульская, д.2

213. Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп.1

214. Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.1 (ранее д.27, корп.1)

215. Москва, ул. Вавилова, д.3

216. Москва, ул. Вельяминовская, д.6

217. Москва, ул. Весёлая, д.2.

218. Москва, ул. Вешняковская, д. 17а, ТЦ 'Океан'

219. Москва, ул. Вешняковская, д. 29

220. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1

221. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.13 Жулебино

222. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.22

223. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.7

224. Москва, ул. Грекова, д.3, кор.3, помещение 2/1

225. Москва, ул. Грина, 7

226. Москва, ул. Дежнева, д.27

227. Москва, ул. Декабристов, д.17

228. Москва, ул. Декабристов, д.35Г

229. Москва, ул. Домодедовская, д. 28

230. Москва, ул. Донецкая, д.23, стр.2

231. Москва, ул. Дубнинская д.10 к.1

232. Москва, ул. Дубравная, вл. 51

233. Москва, ул. Дыбенко, д. 7/1, стр. 1

234. Москва, ул. Зеленодольская, д.18, корп.1

235. Москва, ул. Инженерная, д.5

236. Москва, ул. Каргопольская, д.11 корп.1

237. Москва, ул. Каховка, д. 29А

238. Москва, ул. Коломенская, д.17

239. Москва, ул. Краснодарская, д. 57, корп. 1

240. Москва, ул. Кустанайская, д.6 ТЦ 'Столица'

241. Москва, ул. Лескова, 14

242. Москва, ул. Люблинская, д. 163/1

243. Москва, ул. Люблинская, д. 171

244. Москва, ул. Люблинская, д.80, корп.3, пом.3Н

245. Москва, ул. Магнитогорская, д.2

246. Москва, ул. Малыгина, д. 7

247. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32

248. Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, корп.1

249. Москва, ул. Мастеркова, д. 1

250. Москва, ул. Менжинского, д.27

251. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55

252. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.47А

253. Москва, ул. Митинская, д.36

254. Москва, ул. Митинская, д.53

255. Москва, ул. Михайлова 30А, корп. 4, пом. 8Н

256. Москва, ул. Михалковская д 12

257. Москва, ул. Михалковская, д.4а

258. Москва, ул. Народного Ополчения д.28, корп. 1

259. Москва, ул. Николо-Хованская д.7 стр.1

260. Москва, ул. Нововатутинская 5-я, д. 9

261. Москва, ул. Новокосинская, д.35

262. Москва, ул. Новокосинская, д.47

263. Москва, ул. Новокосинская, д.8,корп.2

264. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.53А

265. Москва, ул. Обручева, дом 16, корпус 1

266. Москва, ул. Озерная, д.50

267. Москва, ул. Осенний б-р, д.12

268. Москва, ул. Перовская, д.32, стр.1

269. Москва, ул. Петрозаводская, д. 24а

270. Москва, ул. Покровская, д. 20

271. Москва, ул. Поляны, д.5

272. Москва, ул. Профсоюзная, д.128, корп.3

273. Москва, ул. Рождественская, д.11

274. Москва, ул. Русаковская, д.31

275. Москва, ул. Саянская, д.7

276. Москва, ул. Саянская, д.8А

277. Москва, ул. Святоозерская, д. 1А

278. Москва, ул. Скобелевская, д.14.

279. Москва, ул. Совхозная 39, ТЦ Люблино

280. Москва, ул. Спасская Большая, д.27, стр.2

281. Москва, ул. Судостроительная, д.17

282. Москва, ул. Сходненская, д.25

283. Москва, ул. Таллинская, д.18

284. Москва, ул. Ташкентская, д. 2

285. Москва, ул. Ташкентская, д.12/20

286. Москва, ул. Твардовского, д.2, корп. 4, стр. 1

287. Москва, ул. Теплый Стан, д.10

288. Москва, ул. Тихвинская, д.17, стр.1

289. Москва, ул. Туристская, 19, к.1

290. Москва, ул. Тушинская, 17

291. Москва, ул. Удальцова, д. 42

292. Москва, ул. Уральская, д.4

293. Москва, ул. Уссурийская, д.9

294. Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а

295. Москва, ул. Часовая, д.11, стр. 4

296. Москва, ул. Череповецкая, д.18

297. Москва, ул. Чертановская, д. 63, корп. 2

298. Москва, ул. Шипиловская, д.50/1

299. Москва, ул. Широкая, д.2А ТЦ ГЛОБУС

300. Москва, ул. Шолохова, д.22

301. Москва, ул. Шоссейная, д.1/2, стр.4

302. Москва, ул. Щукинская, д. 42

303. Москва, ул. Элеваторная д.12 корп.2

304. Москва, ул. Южнобутовская, д.97.

305. Москва, ул. Юных Ленинцев, 7

306. Москва, ул. Юных Ленинцев, вл. 52

307. Москва, ул. Ясеневая, д.30Б

308. Москва, ул.Ельнинская, д.20 корп.1

309. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.18, корп.3 (ТЦ EuroSpar)

310. Москва, улица Булатниковская, д. 9А. _Бирюсинка

311. Москва, Хорошёвское шоссе, д.27

312. Москва, Чонгарский бульвар, д.7

313. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2, помещение 3/1

314. Москва, Шоссейная ул., д. 34/36, стр. 1

315. Москва,г.п. Сосенское,ул. Малое Понизовье,д.8, к.1,пом.2Н

316. Московская обл, м.р-н Солнечногорский, г. п. Андреевка, стр. 1, помещ. 5

317. Мытищи Юбилейная стр 38/1

318. Мытищи, МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 3, стр.1

319. Мытищи, ул. Летная, д. 21/2

320. Мытищи, ул. Мира, д.32/2

321. Мытищи, ул. Семашко, д.35

322. Мытищи, ул. Юбилейная, д.10

323. Мытищи, Шараповский пр-д, владение 2

324. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д.2, корп. 1, пом. 7

325. Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.66, пом. 1

326. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 27_МФК «Европа-Сити»

327. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.33

328. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, д.105А, пом.П1

329. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.115

330. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.1

331. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д.3 А

332. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.187,187 в, пом.2

333. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 35

334. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 47/22

335. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 33Б

336. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.72

337. Ногинск, ул.Соборная, д.12

338. Одинцово, Вокзальная пл., д. 2

339. Одинцово, Можайское шоссе, д. 147А

340. Одинцово, Можайское шоссе, д.112а

341. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1

342. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4, пом. 3

343. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71

344. Одинцово, ул. Неделина, д.9, пом.2а

345. Одинцово, ул. Сколковская, д. 1Б, пом. 1

346. Одинцовский район, село Юдино, дом 55Е

347. Орел, Кромское шоссе, д. 4

348. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 49

349. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78 ТЦ "Орех"

350. Орехово-Зуево, ул.Бирюкова, д. 2

351. Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.35

352. Подольск, Бородинский бульвар, д.12

353. Подольск, мкрн Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, д. 3, стр. 1

354. Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39, к.5

355. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д.14

356. Подольск, ул. Ленинградская, д.

357. Подольск, ул.Подольская, д.2А

358. Пушкино, Красноармейское ш., владение 105, ТЦ Глобус

359. Пушкино, Московский пр-т, д. 7а

360. Пушкино, ул. Просвещения, дом 6 корп 2 пом 258

361. Пушкино, ул. Чехова, д.3

362. Раменское, Вокзальная пл., д. 4б, ТЦ "Солнечный Рай"

363. Раменское, ул. Дергаевская, д.34

364. Раменское, ул.Советская, д.16

365. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 45

366. Реутов, ул.Ленина, д.1А

367. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 41

368. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная д.47

369. Самара, Московское шоссе, д.185А

370. Самара, ул. Дыбенко, д.30

371. Самара, Южное шоссе, д.5 (ТК Амбар)

372. Санкт- Петербург, Муринская дорога, дом 63 корп 1 стр 1

373. Санкт-Петербург, проспект Науки, д.23, кор.2, стр.1

374. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 36/9 лит.А

375. Санкт-Петербург, Индустриальный просп., дом 27, литера А, помещение 2

376. Санкт-Петербург, Коломяжский просп., д. 17, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н

377. Санкт-Петербург, Комендантский просп., д. 64, корп. 1, стр. 1, помещение 31-Н

378. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 49, стр. 1

379. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 82, корп. 1

380. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 121, лит. А

381. Санкт-Петербург, Лыжный переулок, дом 1, стр 1

382. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискаревка, Кушелевская дорога, д. 1

383. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский пр., д.68 к. 4

384. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, ул. Плесецкая, д.6, стр.1, пом. 117Н

385. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 19, корп. 1, лит. А

386. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А

387. Санкт-Петербург, пр-т Большевиков д 32 -1,лит А

388. Санкт-Петербург, пр-т Королёва, д. 27, корп. 1, литера А, помещение 5-

389. Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 30, корп. 1, литера А

390. Санкт-Петербург, пр. Культуры, дом 1, литер А ТРК «Родео Драйв»

391. Санкт-Петербург, проспект Богатырский, д.7, корп.1, литера А

392. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 60, корп. 1, лит. А

393. Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, д.8, корп.1, литера А, помещение 16-Н

394. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.99, лит.А, пом.8-Н

395. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 11, литера А

396. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Новгородский проспект, д.3 с.1

397. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. 18, корп. 3, лит.А, пом.62-Н

398. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 89

399. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.20, корп.1, лит.А

400. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 17, корп. 1, стр. 1

401. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.14, корп.2, лит.А

402. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 3, лит. А, ТЦ «Лондон Молл»

403. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 14/117, лит. А

404. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.116, лит.А

405. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 26, стр. 1

406. Санкт-Петербург, ул. Юннатов, лит.Е

407. Санкт-Петербург, ул.Пражская, д.48/50, литера А

408. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, дом 4, строение 1

409. Санкт-Петербург. ул. Будапештская, д.94/41, лит. В

410. Санкт-Петербург. ул. Маршала Захарова, д. 21, литера Д

411. Саратов Вольский тракт, д. 2 ТРЦ HAPPY Молл Внутр.:

412. Саратов, ул.Верхняя, д.17 к.1 (ТЦ Мой Новый)

413. Саратов, ул.им. Тархова С.Ф. д. 29 А

414. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 85

415. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 29

416. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а

417. Серпухов, Борисовское ш., д.1 ТЦ "Корстон"

418. Серпухов, Бульвар 65 лет Победы ТЦ "Метро"

419. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 139

420. Серпухов, ул.Советская, вл.111

421. Солнечногорск г., ул. Дзержинского, д. 15А

422. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А

423. Солнечногорск, ул. Красная, д.22

424. Солнечногорский район, городское поселение Ржавки, рп Ржавки, микрорайон 2 ТЦ Зеленопарк

425. Ступино, пр-т Победы, д. 63а

426. Ступино, ул.Андропова, д.73/16

427. Тверь, Октябрьский проспект, д.101 ТЦ ГЛОБУС

428. Тула, ул.Пролетарская, ТЦ МАКСИ

429. Тульская обл., сп Ильинское, село Осиновая Гора, мкрн. Левобережный, ул. Аркадия Шипунова, д.1А

430. Химки, Ленинградское ш., вл. 5 (ТЦ Лига)

431. Химки, микрорайон "ИКЕА", корп.№2, ТРЦ "МЕГА"

432. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 11

433. Химки, пр-кт Мельникова, стр. 2Г

434. Химки, Транспортный проезд, дом 3

435. Химки, ул. Маяковского, д. 14, пом.001

436. Химки, Юбилейный пр., д. 3А, стр.1

437. Электросталь, ул.Карла Маркса, д.30

438. Электросталь, ул.Победы, д. 6

439. Электросталь,п-т Ленина, д.0/10 ТЦ "Эльград"

440. Юбилейный, ул.Лесная, д.14

441. Ярославль , Тутаевское ш., д.1, ТЦ "РИО"

442. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.54а

443. Ярославль, Ленинградский пр-т, 123

444. Ярославль, Московский пр-т, д.108, ТЦ "РИО"

445. Ярославль, пос.Красный Бор, стр.1, ТЦ "Глобус"

446. Ярославль, ул.Победы, д.41 , ТЦ Аура

447. Ярославль, ул.Фрунзе, д.38

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