Розыгрыш месячного запаса корма

Участвуйте в розыгрыше месячного запаса корма!

Друзья, это не шутка! С 1 апреля, приобретая любые товары в зоомагазине Четыре Лапы по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 171, Вы получаете уникальную возможность выиграть месячный запас корма для своего питомца!

Для участия в розыгрыше:

1. Совершите покупку в указанном магазине с 1 по 30 апреля на сумму от 1500 руб.

2. Оставьте свой номер телефона на специальном купоне на кассе.

3. 30 апреля 18:00 сотрудники магазина случайным образом выберут победителя.

4. Следите за результатом розыгрыша в социальных сетях - нашей группе ВКонтакте и нашем телеграмм-канале.

Приобретая товары на сумму от 1500 р., покупатель получает на кассе купон для заполнения контактных данных. Период совершения покупок с целью участия в акции с 01.04.2023 по 30.04.2023. Указывая ФИО и номер телефона, участник акции подтверждает, что он участник бонусной программы лояльности Четыре Лапы и согласен на обработку персональных данных ООО «СЕЛЕКТ» всеми способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных». В акции участвуют товары брендов: Wellkiss, Unocat, АВВА, Grandin, Mealfeel, Unica Natura, Unica Classe, Dog&Dog Wild. Победитель будет выбран случайном образом. Акция действительна по адресу: ул. Люблинская д.171. Организатор акции: ООО «Селект», 140187, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Гагарина, дом 58, помещ. 4, офис 51, ОГРН 1215000031894.»