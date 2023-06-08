Приглашаем на выставку собак «Россия. Кубок Москвы 2023» в Москве
08.06.2023
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Ваше сердце принадлежит собакам? Вы любите их настолько, что стараетесь не пропускать ни одной выставки?
10 и 11 июня мы приглашаем Вас на выставки «Россия. Кубок Москвы 2023», генеральным партнером которой будет выступать компания Четыре Лапы.
Четвероногие участники выставки будут ждать Вас, ведь им очень нужна поддержка!
А еще Вы сможете:
- посетить наш мобильный магазин;
- сделать множество снимков в нашей фотозоне;
- получить бесплатную консультацию грумера;
- принять участие в лотерее.
Ждем Вас!