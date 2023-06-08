Приглашаем на выставку собак «Россия. Кубок Москвы 2023» в Москве

Ваше сердце принадлежит собакам? Вы любите их настолько, что стараетесь не пропускать ни одной выставки?

10 и 11 июня мы приглашаем Вас на выставки «Россия. Кубок Москвы 2023», генеральным партнером которой будет выступать компания Четыре Лапы.

Четвероногие участники выставки будут ждать Вас, ведь им очень нужна поддержка!

А еще Вы сможете:

- посетить наш мобильный магазин;

- сделать множество снимков в нашей фотозоне;

- получить бесплатную консультацию грумера;

- принять участие в лотерее.

Ждем Вас!