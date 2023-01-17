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Ремонтные работы Южнобутовская, 97
17.01.2023
159
Уважаемые покупатели!
В нашем магазине по адресу:
ул. Южнобутовская, 97
проводятся ремонтные работы фасада.
Обращаем Ваше внимание, магазин открыт и работает в прежнем режиме.
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