Ремонтные работы Южнобутовская, 97

17.01.2023
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Уважаемые покупатели!

В нашем магазине по адресу:  ул. Южнобутовская, 97 проводятся ремонтные работы фасада.
Обращаем Ваше внимание, магазин открыт и работает в прежнем режиме.