Разыгрываем билеты в кино!

Дорогие друзья, с 31 августа в кинотеатрах по всей стране выходит самая трогательная премьера этой осени – фильм «Мой Хатико» от кинопрокатной компании «Кинологистика». Вы сможете вновь насладиться захватывающей историей о верности четвероногого друга и безграничной любви хозяина к своему питомцу.

Мы рады сообщить, что можем осчастливить 70 человек и подарить им по 2 билета в кино на любой удобный сеанс во время проката фильма!

Для того чтобы автоматически стать участником розыгрыша, совершите покупку с 21 августа по 3 сентября на сумму от 1500 рублей в наших розничных магазинах*.

4 сентября случайным образом будут выбраны победители, которым мы отправим билеты на почту! Успейте воспользоваться билетами в кино в ближайшее время после получения (до 13.09)

*Список магазинов, участвующих в акции:

Москва:

Москва, ул. Скобелевская, 14

Москва, ул. Борисовские Пруды, 26, ТЦ «Ключевой»

Москва, ул. Череповецкая, 18

Москва, Варшавское ш., 152, ТЦ «Сомбреро»

Москва, Новые Ватутинки, 5-я Нововатутинская ул., 9

Москва, ул. Чертановская, 63, к2

Москва, ул. Саянская, 7, ТЦ «Саяны»

Москва, Волжский б-р, 113А, к1, ТЦ «Волжский»

Москва, ул. Мастеркова, 1

Москва, ул. Б.Тульская, 2, ТЦ «Корабль»

Москва, ул. Вавилова, 3, ТРЦ «Гагаринский»

Москва, ул. Южнобутовская, 97

Москва, Сиреневый б-р, 31, ТЦ «София»

Москва, ул. Шипиловская, 50, к1

Москва, ул. Каргопольская, 11, к1

Москва, ул. Люблинская, 80, к3

Москва, Электролитный пр-д, 16А, ТЦ «Нагорный»

Москва, Солнцевский пр-т, 21

Москва, ул. Люблинская, 163/1, ТЦ «Марьино»

Москва, ул. Вельяминовская, 6

Москва, ул. Озерная, 50, ГМ «ОКЕЙ»

Москва, ул. Весёлая, 2

Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, 3, к1

Москва, ул. Туристская, 19, к1

Москва, п. Сосенское, ул. Николо-Хованская, 7, с1, ТЦ «Сиеста»

Москва, ул. Саянская, 8а, ТЦ «Столица»

Москва, ул. Булатниковская, 9А, РЦ «Бирюсинка»

Москва, ул. Волочаевская, 12А, с1

Москва, ул. Бирюлёвская, 47А

Московская область:

Московская обл, м.р-н Солнечногорский, г. п. Андреевка, с1, помещение 5

Мытищи, ул. Юбилейная, с38/1

Мытищи, МКАД, владение 3, с1, ТПЗ «Алтуфьево»

Мытищи, ул. Летная, 21/2

Балашиха, Балашихинское ш.,10

Балашиха, ул. Реутовская, 11

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, 29, с2

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, 3

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 48

Балашиха, ул. Свердлова, 26

Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение11, с4

Подольск, мкрн Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, 3, с1

Подольск, ул. Академика Доллежаля, 39, к5

Подольск, ул. Б. Серпуховская, 14

Подольск, ул. Ленинградская, 21

Подольск, ул. Подольская, 2А

Пушкино, Красноармейское ш., владение 105, ТЦ «Глобус»

Пушкино, Московский пр-т, 7а

Пушкино, ул. Просвещения, 6, к2

Раменское, Вокзальная пл., 4б, ТЦ «Солнечный Рай»

Раменское, ул. Дергаевская, 34

Санкт-Петербург:

Санкт-Петербург, Муринская дорога, 63, к1, с1

Санкт-Петербург, проспект Науки, 23, к2, с1

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 36/9

Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 27, лит. А, помещение 2

Санкт-Петербург, Коломяжский просп., 17, к1, лит. А, помещение 1-Н

Санкт-Петербург, Комендантский просп., 64, к1, с1, помещение 31-Н

Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 49, с1

Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 82, к1

Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 121, лит. А

Ярославль:

Ярославль, Тутаевское ш., 1, ТЦ «РИО»

Ярославль, Ленинградский пр-т, 54а

Ярославль, Ленинградский пр-т, 123

Ярославль, Московский пр-т, 108, ТЦ «РИО»

Ярославль, пос. Красный Бор, с1, ТЦ «Глобус»

Ярославль, ул. Победы, 41, ТЦ «Аура»

Ярославль, ул. Фрунзе, 38

Нижний Новгород:

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, 66, помещение 1

Нижний Новгород, пр. Ленина, 33

Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 105А, помещение П1

Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, 115

Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1

Нижний Новгород, ул. Плотникова, 3 А

Нижний Новгород, ул. Родионова, 187,187в, помещение 2

Нижний Новгород, Южное шоссе, 35

Рязань:

Рязань, Московское ш., 21

Рязань, Московское ш., 65а

Рязань, пр-т Первомайский, 70, к1

Рязань, р-н Дядьково, 1, ТЦ «Глобус»

Владимир:

Владимир, Московское ш., 2, ТЦ «БиМарт»

Владимир, пр-т Строителей, 9б

Владимир, Суздальский пр-т, 28, ТЦ «Глобус»

Владимир, ул. Гагарина, 5

Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 33

Воронеж:

Воронеж, Московский проспект, 129/1

Воронеж, бульвар Победы, 23б

Воронеж, Левобережный район, Ленинский пр-кт, 117

Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60

Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65А

Воронеж, ул. Домостроителей, 24, ТЦ «Лента»

Воронеж, ул. Куколкина, 18, ТЦ «Галерея Чижова»

Воронеж, ул. Ростовская, 58/24

Список городов-участников, в которых можно выбрать удобный сеанс и кинотеатр: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Владимир, Воронеж.

ВНИМАНИЕ: В РОЗЫГРЫШЕ УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦЫ БОНУСНЫХ КАРТ ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ!