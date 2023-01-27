Ралли обидиенс «Зимний марафон»
Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс «Зимний марафон» в Ярославле!
Ралли обидиенс - это соревнования, которые представляют собой спортивно-развлекательные тренировки для собак. Они подходят для питомцев любого возраста и темперамента.
Хотите увидеть, как все происходит, и поболеть за любимых участников?
29 января приглашаем Вас на соревнования по ралли обидиенс «Зимний марафон» в Ярославле, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.
В «Зимнем марафоне» примут участие 80 спортивных пар, которые будут соревноваться в классах:
- «Дети»;
- «Дебют»;
- «Щенки»;
- «РО1»;
- «РО2»;
- «РО3».
Обещаем отличное настроение для Вас и Ваших питомцев!
Когда: 29 января.
Где: Ярославль, ул. Мостецкая, 8А, Манеж конно-спортивной школы Олимпийского резерва.
Во сколько:10:00-15:00.