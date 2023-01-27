Приглашаем на соревнования по ралли обидиенс «Зимний марафон» в Ярославле!

Ралли обидиенс - это соревнования, которые представляют собой спортивно-развлекательные тренировки для собак. Они подходят для питомцев любого возраста и темперамента.

Хотите увидеть, как все происходит, и поболеть за любимых участников?

29 января приглашаем Вас на соревнования по ралли обидиенс «Зимний марафон» в Ярославле, партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

В «Зимнем марафоне» примут участие 80 спортивных пар, которые будут соревноваться в классах:

«Дети»;

«Дебют»;

«Щенки»;

«РО1»;

«РО2»;

«РО3».

Обещаем отличное настроение для Вас и Ваших питомцев!

Когда: 29 января.

Где: Ярославль, ул. Мостецкая, 8А, Манеж конно-спортивной школы Олимпийского резерва.

Во сколько:10:00-15:00.