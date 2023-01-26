Путь домой. Выставка-пристройство животных из приютов
Вы давно мечтали о пушистом счастье, которое будет радостно встречать Вас дома каждый день? Приглашаем Вас на наши выставки-пристройства! Здесь Вы обязательно встретите того, кто станет Вам лучшим другом и подарит свою любовь.
В выставке примут участие 40 собак и 50 кошек из приютов Ростова-на-Дону.
28.01.2023 - выставка кошек ТЦ «МЕГАМАГ»
29.01.2023 - выставка собак ТЦ «МЕГАМАГ»
Режим работы выставки: С 11:00 и до 19:00.
Если Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, то приходите для того, чтобы узнать, как можно помочь четвероногим подопечным приютов.
Место встречи: ТЦ «МЕГАМАГ» ул.Пойменая 1. Вход N4. С 11:00 до 19:00
Каждого, кто взял хвостика, ждут подарки от нас.
Ждём всех на выставке!