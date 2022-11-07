Пристройство собак с Ржевка
Приглашаем на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге!
Именно сейчас, в холода, четвероногим подопечным приютов для животных приходится особенно трудно. И каждый из них мечтает о том, чтобы в жизни появился любящий пет-родитель, который подарит дом и заботу.
Если Вы хотите, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье, приходите 12 ноября на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге, организованную совместно с приютом «Ржевка».
В этот день Вы сможете:
1. Познакомиться с четвероногими подопечными приюта.
2. Оказать им всестороннюю помощь: поиграть, почесать, угостить лакомством.
3. Получить консультацию специалиста - кинолога, который проведет с собаками занятия на площадке.
И, конечно, подарить кому-то из подопечных приюта «Ржевка» дом! А те, кто сделают это, получат от нас подарки - наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.
Ждем Вас!
Когда: 12 ноября.
Во сколько: 13:00.
Где: пр-т Просвещения, 74 корп. 2.