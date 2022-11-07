Пристройство собак с Ржевка

Приглашаем на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге!

Именно сейчас, в холода, четвероногим подопечным приютов для животных приходится особенно трудно. И каждый из них мечтает о том, чтобы в жизни появился любящий пет-родитель, который подарит дом и заботу.

Если Вы хотите, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье, приходите 12 ноября на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге, организованную совместно с приютом «Ржевка».

В этот день Вы сможете:

1. Познакомиться с четвероногими подопечными приюта.

2. Оказать им всестороннюю помощь: поиграть, почесать, угостить лакомством.

3. Получить консультацию специалиста - кинолога, который проведет с собаками занятия на площадке.

И, конечно, подарить кому-то из подопечных приюта «Ржевка» дом! А те, кто сделают это, получат от нас подарки - наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.

Ждем Вас!

Когда: 12 ноября.

Во сколько: 13:00.

Где: пр-т Просвещения, 74 корп. 2.