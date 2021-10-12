Пристройство кошек в Санкт-Петербурге

Доказано, что кошки положительно влияют на наше самочувствие, наполняют дом уютом и особой атмосферой.

Давно мечтали о мурлыке? Не пропустите выставку-пристройство кошек, которая пройдет 16 октября в Санкт-Петербурге!

Воспитанники приюта «Преданное сердце» с нетерпением будут ждать Вас. А волонтеры расскажут все об адаптации питомца в новом доме, дадут рекомендации по уходу и содержанию кошек.

Дата: 16 октября.

Время: 13:00-16:00.

Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, корпус 2.

Обязательно приходите с детьми, друзьями и родственниками. Для самых маленьких посетителей выставки мы подготовили аквагрим, а взрослые могут поучаствовать в конкурсах и получить подарки.

Не забывайте про средства индивидуальной защиты. Спасибо и ждем Вас!