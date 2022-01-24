Пристройство кошек с «Преданное сердце»

Теплый плед, горячий шоколад и маленькая мурлыка под боком – что еще нужно для счастья? Но как быть, если в вашем доме еще не поселился пушистый источник любви и уюта?

29 января приглашаем вас на благотворительную выставку-пристройство кошек, организованную совместно с приютом «Преданное сердце»!

В этот день вас ждут:

1. Выставка самых милых котиков и кошечек, которым вы сможете подарить новый дом.

2. Познавательная лекция фелинолога. Наши специалисты расскажут вам, что необходимо для легкой адаптации мурлыки в вашей семье.

3. Развлечение для самых маленьких: увлекательный мастер-класс по декорированию домика для кота. Под руководством профессионалов ваш ребёнок создаст уникальный дизайн домика, который может стать первой игрушкой для нового члена семьи!

4. Вкусные угощения, аквагрим и конкурсы от нашего ведущего.

Принять участие в мастер-классе просто - заполните заявку !

Четвероногие воспитанники приюта «Преданное сердце» с нетерпением будут ждать вас! Обязательно приходите всей семьей и не забудьте рассказать о нашей выставке друзьям и знакомым!

Дата: 29 января.

Время: 13:00-16:00.

Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, корпус 2.