Приглашаем на «Встречу любителей крыс»!
Приглашаем на «Встречу любителей крыс»!
Милые, шустрые, забавные и, конечно же, очень умные! Да, это они - домашние крысы!
Вы тоже в восторге от этих очаровательных созданий? А, может быть, у Вас дома уже живёт грызун?
28 ноября в 13:00 мы приглашаем Вас на «Встречу любителей крыс»!
Вас и Ваших любимцев ждут:
1. Супер-food - вкусные и полезные угощения.
2. Лимонад-бар.
3. Развлекательная зона для крыс.
4. Розыгрыши призов.
5. И, разумеется, подарки!
Приходите всей семьёй и не забудьте взять с собой самую очаровательную крысу на свете!
Дата: 28 ноября.
Время: 13:00.
Место: проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».
Очень просим Вас не забывать маски! Если это всё же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их Вам.