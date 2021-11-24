Приглашаем на «Встречу любителей крыс»!

Милые, шустрые, забавные и, конечно же, очень умные! Да, это они - домашние крысы!

Вы тоже в восторге от этих очаровательных созданий? А, может быть, у Вас дома уже живёт грызун?

28 ноября в 13:00 мы приглашаем Вас на «Встречу любителей крыс»!

Вас и Ваших любимцев ждут:

1. Супер-food - вкусные и полезные угощения.

2. Лимонад-бар.

3. Развлекательная зона для крыс.

4. Розыгрыши призов.

5. И, разумеется, подарки!

Приходите всей семьёй и не забудьте взять с собой самую очаровательную крысу на свете!

Дата: 28 ноября.

Время: 13:00.

Место: проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Очень просим Вас не забывать маски! Если это всё же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их Вам.