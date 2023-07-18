Приглашаем на пикник в Novaya Riga Outlet Village
Приглашаем на пикник для питомцев и их родителей в Novaya Riga Outlet Village!
Это лето продолжает радовать нас своим теплом и дарит отличное настроение!
Проведите его вместе с Четыре Лапы! В этот раз мы решили устроить для Вас и Ваших любимцев пикник, который пройдет одновременно на главной площади и в парковой зоне Novaya Riga Outlet Village 22 июля с 12:00 до 18:00.
Берите своего питомца и присоединяйтесь! Обещаем - будет весело!
Дата: 22 июля.
Время: 12:00-18:00.
Место: Novaya Riga Outlet Village, Московская область, Новорижское шоссе, д. Покровское, ул. Центральная, д. 33
Вас ждут:
- мобильный пет-маркет;
- концептуальный фуд-корт с лакомствами для Ваших любимцев;
- бесплатные консультации наших специалистов - кинологов и ветеринарных врачей;
- мобильный груминг;
- профессиональный фотограф;
- выступление очаровательных участников шоу “Танцы с собаками”;
- бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату;
- развлечение для самых маленьких гостей - квест, твистинг, мастер классы и многое другое!
И, конечно, ваш любимый Модный показ! Придумайте для любимца оригинальный летний образ в тематике “Модная Деревня” и пройдитесь по подиуму. А обладатель самого красивого и запоминающегося наряда будет поощрен ценным подарком от нас и Novaya Riga Outlet Village.
Для участия в Модном показе необходима предварительная регистрация.
Приходите всей семьей - мы ждем Вас!