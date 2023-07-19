Приглашаем на пет-экскурсию в Санкт-Петербурге!
19.07.2023
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Приглашаем на пет-экскурсию «Ансамбль Михайловского замка» в Санкт-Петербурге!
Когда: 23 июля
Во сколько: 18:00
Где: ст. метро Гостиный двор
Кажется, мы никогда не устанем повторять, насколько интересен Санкт-Петербург. Ещё бы, ведь его история настолько многогранна и удивительна, что каждый раз не перестаешь восхищаться ею.
На нашей новой пет-экскурсии поговорим о дворцовых интригах, переворотах и покушениях! Вам интересно? Скорее регистрируйтесь!
Вы узнаете:
- Много нового о личности первого российского императора, его дочери Елизавете и ее деревянном летнем дворце.
- Подробности свержения Петра III и причины его смерти через три дня после переворота.
- Почему Павел Первый всю жизнь боялся покушений и не желал жить в Зимнем дворце.
- Историю строительства Михайловского замка и увидите место, где было совершено убийство Павла I.
Ждём Вас!
Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна!