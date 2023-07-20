Приглашаем на Летнее Дерби по-черному!

В субботу 29 июля состоится Фестиваль удивительных, могучих, впечатляющих русских черных терьеров!



Когда: в 9:00 утра

Где: Парк Наук имени Жореса Алферова

Это будет самая масштабная выставка собак этой породы в этом году, где можно будет в течение дня познакомиться не только с экстерьерными качествами этой удивительной отечественной породы собак, выведенной в нашей стране в послевоенные годы, но и с их рабочими навыками в послушании и защитной службе, а также убедиться в том, как удивительно их нрав сочетается с компаньонским отношением к семье и хозяину.

На площадке Дерби компания Четыре Лапы будет представлена яркой зоной с мобильным магазином и стендом, где можно будет получить консультации грумера и ветеринарного врача.

Гости смогут принять участие в розыгрышах, сделать аквагрим и научиться создавать собачек из воздушных шариков своими руками.

Четыре Лапы проведет для четвероногих участников Фестиваля дегустации корма, а все присутствующие смогут отдохнуть на шезлонгах.