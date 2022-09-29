Приглашаем на дегустацию Unica Natura и Dog&Dog Wild!
29.09.2022
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Ждём Вас во всех магазинах Четыре Лапы с 30 сентября по 2 октября включительно для дегустации кормов Unica Natura для кошек и собак и Dog&Dog Wild для собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют: