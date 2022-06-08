Приглашаем на дегустацию Ownat Ultra 10, 11 и 12 июня!

Ждём Вас во всех магазинах «Четыре Лапы» с 10 по 12 июня включительно для дегустации кормов Ownat Ultra.

Ваши питомцы смогут попробовать и оценить вкусный и полезный корм, приготовленный с использованием натуральных ингредиентов и свежего мяса ( до 30%). Приходите с любимцем или возьмите пробник корма Ownat Ultra с собой.

Во время дегустации будет действовать дополнительная скидка 10%, которая суммируется с текущей акцией . Это уникальная возможность приобрести корм Ownat Ultra со скидкой 20%.

В акции участвуют:

• Сухой корм Ownat Ultra для собак средних пород с ягненком и рисом

• Сухой корм Ownat Ultra для собак крупных пород, с курицей и индейкой

Ждём Вас и ваших питомцев!