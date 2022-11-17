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Приглашаем на дегустацию Dog & Dog WILD

17.11.2022
23

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 18 по 20 ноября включительно для дегустации кормов Dog & Dog WILD для собак.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют:


2 товара Сортировать по
Regional Grassland Корм сухой для собак
Dog & Dog Wild Regional Grassland Корм сухой для собак
  Dog&Dog Wild: 12 кг + 2 кг сухого корма для собак в подарок
12 кг
Страна производства Италия
6749
Regional Farm Корм сухой для собак
Dog & Dog Wild Regional Farm Корм сухой для собак
 
12 кг
Страна производства Италия
5999
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