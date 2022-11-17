Приглашаем на дегустацию Dog & Dog WILD
17.11.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 18 по 20 ноября включительно для дегустации кормов Dog & Dog WILD для собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
- Сухой корм для собак всех пород, с курицей, 12 кг
- Сухой корм для собак всех пород, с иберийской свининой, 12 кг
Dog & Dog Wild Regional Grassland Корм сухой для собак6749 ₽
Dog&Dog Wild: 12 кг + 2 кг сухого корма для собак в подарок
Страна производства Италия
Dog & Dog Wild Regional Farm Корм сухой для собак5999 ₽
Страна производства Италия