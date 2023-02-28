Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!

Приглашаем Вас 4 марта на дни рождения магазинов Четыре Лапы:

Балашиха, ул. Третьяка, д. 8, ТЦ «Атак»

Москва, ул. Уссурийская, д. 9

Воскресенск, пл. Ленина, д. 5, ТЦ «Воскресенский»

Тверь, пр-т Октябрьский, д.103, ТРЦ «Торговый парк №1»

Москва, ул. Твардовского, д. 2, к4, стр.1

Воронеж, бул. Победы, д. 23Б, ТЦ «Арена»

Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.65А, ТЦ «Армада»

Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!