Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!
28.02.2023
480
Приглашаем Вас 4 марта на дни рождения магазинов Четыре Лапы:
- Балашиха, ул. Третьяка, д. 8, ТЦ «Атак»
- Москва, ул. Уссурийская, д. 9
- Воскресенск, пл. Ленина, д. 5, ТЦ «Воскресенский»
- Тверь, пр-т Октябрьский, д.103, ТРЦ «Торговый парк №1»
- Москва, ул. Твардовского, д. 2, к4, стр.1
- Воронеж, бул. Победы, д. 23Б, ТЦ «Арена»
- Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.65А, ТЦ «Армада»
Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!