Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!

Приглашаем Вас 25 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы:

Курск, ул. Карла Маркса, д. 68, ТЦ «Мега Гринн»

Воронеж, ул. Куколкина, д. 18, ТЦ «Галереи Чижова»

Москва, ул. Ташкентская, д. 12/20

Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5а

Москва, ул. 2-я Вольская, д.1, к 1

Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 11

Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!