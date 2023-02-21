Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!
21.02.2023
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Приглашаем Вас 25 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы:
- Курск, ул. Карла Маркса, д. 68, ТЦ «Мега Гринн»
- Воронеж, ул. Куколкина, д. 18, ТЦ «Галереи Чижова»
- Москва, ул. Ташкентская, д. 12/20
- Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5а
- Москва, ул. 2-я Вольская, д.1, к 1
- Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 11
Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!