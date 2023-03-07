Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!
07.03.2023
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Приглашаем Вас 11 марта на дни рождения магазинов Четыре Лапы:
- Красногорск, б-р Подмосковный, д. 13
- Тула, ул. Пролетарская, д.2, ТЦ «Макси»
- Всеволожск, пр-т Всеволожский, д.53
- Ленинский р-он, д. Тарычево, д. 7В/1, ТЦ «Тарычево»
Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!