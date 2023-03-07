Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!

Приглашаем Вас 11 марта на дни рождения магазинов Четыре Лапы:

Красногорск, б-р Подмосковный, д. 13

Тула, ул. Пролетарская, д.2, ТЦ «Макси»

Всеволожск, пр-т Всеволожский, д.53

Ленинский р-он, д. Тарычево, д. 7В/1, ТЦ «Тарычево»

Приходите всей семьёй, обязательно берите с собой питомцев и не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!