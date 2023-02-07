Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!
07.02.2023
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Приглашаем Вас 11 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы по адресам:
- Рязань, село Дядьково, д.1, ГМ «Глобус»
- Химки, пр-кт Мельникова, стр.2Г, ТЦ «Новый дом»
- Москва, б-р Волжский, д.7, ТЦ «Перекресток»
- Курск, ул. Студенческая, д. 1, ТЦ «Европа»
- Москва, ул. Судостроительная, д.17
- Москва, пр-кт Солнцевский, д. 26
Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!