Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!

07.02.2023
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Приглашаем Вас 11 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы по адресам:

  • Рязань, село Дядьково, д.1, ГМ «Глобус»
  • Химки, пр-кт Мельникова, стр.2Г, ТЦ «Новый дом»
  • Москва, б-р Волжский, д.7, ТЦ «Перекресток»
  • Курск, ул. Студенческая, д. 1, ТЦ «Европа»
  • Москва, ул. Судостроительная, д.17
  • Москва, пр-кт Солнцевский, д. 26

Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!