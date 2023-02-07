Празднуем дни рождения наших магазинов и дарим подарки!

Приглашаем Вас 11 февраля на дни рождения магазинов Четыре Лапы по адресам:

Рязань, село Дядьково, д.1, ГМ «Глобус»

ГМ «Глобус» Химки, пр-кт Мельникова, стр.2Г , ТЦ «Новый дом»

, ТЦ «Новый дом» Москва, б-р Волжский, д.7 , ТЦ «Перекресток»

, ТЦ «Перекресток» Курск, ул. Студенческая, д. 1 , ТЦ «Европа»

, ТЦ «Европа» Москва, ул. Судостроительная, д.17

Москва, пр-кт Солнцевский, д. 26

Приходите всей семьёй и обязательно берите с собой питомцев. И не забудьте рассказать о нашем празднике друзьям и знакомым!

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент товаров. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!