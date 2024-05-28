Праздник для детей и их пушистых друзей

28.05.2024
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Дети – это наше будущее, и уже сейчас мы должны показать им, как важно проводить время с любимыми питомцами.

Первого июня приглашаем на праздник в ЖК «Ариосто», который будет проводиться при поддержке компании Четыре Лапы.

В рамках праздника пройдет модный пет-показ. Если вы с питомцем обожаете наряжаться, следите за трендами и готовы продемонстрировать всем свои образы, регистрируйтесь по кнопке ниже и приходите.

А еще юных гостей ждет множество классных активностей:

  • Ведущий и диджей.
  • Игры и викторины.
  • Аквагрим.
  • Фотобудка с возможностью сделать моментальные снимки.
  • Станция мороженого.
  • Подарки от Четыре Лапы.

Увидимся 1 июня с 12:00 до 15:00!

Кнопка для участия в модном показе

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