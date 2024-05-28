Праздник для детей и их пушистых друзей

Дети – это наше будущее, и уже сейчас мы должны показать им, как важно проводить время с любимыми питомцами.

Первого июня приглашаем на праздник в ЖК «Ариосто», который будет проводиться при поддержке компании Четыре Лапы.

В рамках праздника пройдет модный пет-показ. Если вы с питомцем обожаете наряжаться, следите за трендами и готовы продемонстрировать всем свои образы, регистрируйтесь по кнопке ниже и приходите.

А еще юных гостей ждет множество классных активностей:

Ведущий и диджей.

Игры и викторины.

Аквагрим.

Фотобудка с возможностью сделать моментальные снимки.

Станция мороженого.

Подарки от Четыре Лапы.

Увидимся 1 июня с 12:00 до 15:00!

Кнопка для участия в модном показе