Праздник для детей и их пушистых друзей
28.05.2024
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Дети – это наше будущее, и уже сейчас мы должны показать им, как важно проводить время с любимыми питомцами.
Первого июня приглашаем на праздник в ЖК «Ариосто», который будет проводиться при поддержке компании Четыре Лапы.
В рамках праздника пройдет модный пет-показ. Если вы с питомцем обожаете наряжаться, следите за трендами и готовы продемонстрировать всем свои образы, регистрируйтесь по кнопке ниже и приходите.
А еще юных гостей ждет множество классных активностей:
- Ведущий и диджей.
- Игры и викторины.
- Аквагрим.
- Фотобудка с возможностью сделать моментальные снимки.
- Станция мороженого.
- Подарки от Четыре Лапы.
Увидимся 1 июня с 12:00 до 15:00!
Кнопка для участия в модном показе