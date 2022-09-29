Праздничное открытие магазина в Санкт-Петербурге

Приглашаем на праздничное открытие нового магазина и салона груминга Четыре Лапы в Санкт-Петербурге!

1 октября в Санкт-Петербурге откроются новый зоомагазин и салон груминга Четыре Лапы по адресу: Богатырский проспект, д. 7 корп. 1.

В день открытия Вас ждут:

1. Увлекательный квест. Пройдите его, отгадайте загадки и получите подарок.

2. Викторины и призы.

3. Подарки для пет-родителей и их питомцев.

А еще к нам придет Ваш любимый @corgi.vardi, который примет участие в мастер-классе от нашего грумера: ему подстригут коготки, сделают вычес и стрижку.

Ну а самые маленькие гости нашего праздника смогут сделать яркий аквагрим, а также принять участие в веселых играх от нашего аниматора!

Ждем Вас!

Где: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 7 корп. 1.

Когда: 1 октября.

Во сколько: с 13:00 до 16:00.