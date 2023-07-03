Пополнение в компании Четыре Лапы!
В Московском зоопарке в конце июня произошло радостное событие.
Пара капибар, Малая и Кузьма, которых мы опекаем уже два года, второй раз стала родителями. Трое малышей чувствуют себя хорошо и уже исследуют мир.
Родители ответственно заботятся о своем потомстве. Отец семейства встает на защиту и отпугивает чужаков, если считает, что им что-то угрожает. А мама учит детенышей, показывая, с кем можно общаться и куда можно пойти.
Зоологи еще не могут определить пол капибарышей, нужно, чтобы прошло два-три месяца. А пока работники зоопарка не беспокоят самых больших грызунов в мире, чтобы семейство чувствовало себя комфортно и безопасно.
Пожелаем нашим подопечным и их малышам здоровой и счастливой жизни!
Посмотреть видео о жизни семьи капибар в зоопарке можно у нас в социальных сетях: ВКонтакте и Телеграм.