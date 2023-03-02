Покупайте средства от блох и клещей – выиграйте билет в кино
Покупая средства от клещей и блох любимцу, у Вас появляется возможность получить бесплатный билет в кино!
С 8 марта стартует главная комедия весны о приключениях Ани Смолиной и ее таксы Капы. После череды неудач она решает все поменять. Аня достает свой велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в большое путешествие в Магадан – мириться с мамой.
Условия:
1. Покупайте средства от клещей и блох для своего питомца.
2. Каждую неделю мы случайным образом определим 50 счастливчиков, которым на электронную почту, указанную в личном кабинете, отправим сертификат в кино.
3. Сертификаты разыгрываются среди обладателей бонусных карт Четыре Лапы. Если у Вас нет, ее можно оформить любым удобным способом: на сайте, в магазине или в мобильном приложении Четыре Лапы.
Даты: с 03.03 по 24.03 (3 недели)
Где: Москва
Призы: Билеты в кино