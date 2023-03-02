Покупайте средства от блох и клещей – выиграйте билет в кино

Покупая средства от клещей и блох любимцу, у Вас появляется возможность получить бесплатный билет в кино!

С 8 марта стартует главная комедия весны о приключениях Ани Смолиной и ее таксы Капы. После череды неудач она решает все поменять. Аня достает свой велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в большое путешествие в Магадан – мириться с мамой.

Условия:

1. Покупайте средства от клещей и блох для своего питомца.

2. Каждую неделю мы случайным образом определим 50 счастливчиков, которым на электронную почту, указанную в личном кабинете, отправим сертификат в кино.

3. Сертификаты разыгрываются среди обладателей бонусных карт Четыре Лапы. Если у Вас нет, ее можно оформить любым удобным способом : на сайте, в магазине или в мобильном приложении Четыре Лапы.

Даты: с 03.03 по 24.03 (3 недели)

Где: Москва

Призы: Билеты в кино