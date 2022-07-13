Пикник для питомцев и их родителей
Приглашаем на пикник для питомцев и их родителей в Novaya Riga Outlet Village!
Это лето продолжает радовать нас своим теплом и дарит отличное настроение!
Проведите его вместе с Четыре Лапы! В этот раз мы решили устроить для Вас и Ваших любимцев пикник, который пройдет в парковой зоне Novaya Riga Outlet Village 24 июля с 12:00 до 19:00.
Берите своего питомца и присоединяйтесь! Обещаем - будет весело!
Вас ждут:
1. Мобильный пет-маркет.
2. Концептуальный фуд-корт с лакомствами для Ваших любимцев.
3. Бесплатные консультации наших специалистов - кинологов и ветеринарных врачей.
4. Мобильный груминг.
5. Профессиональный фотограф.
6. Выступление очаровательных участников шоу «Танцы с собаками».
7. Бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату.
8. Развлечение для самых маленьких гостей - квест, мастер классы и многое другое!
И, конечно, Ваше любимое Фэшн-шоу! Удивите окружающих оригинальным ярким образом, который каждый захочет повторить! Придумайте для любимца оригинальный летний образ и пройдитесь по красной ковровой дорожке. А обладатель самого красивого и запоминающегося наряда будет поощрен ценным подарком от нас и Novaya Riga Outlet Village.
Для участия в фэшн-шоу необходима предварительная регистрация. Сделать это можно, нажав на кнопку ниже.
Приходите всей семьей - мы ждем Вас!
Дата: 24 июля.
Время: 12:00-19:00.
Место: Novaya Riga Outlet Village