Пикник для питомцев и их родителей во Vnukovo Outlet Village

Приглашаем Вас и Ваших питомцев на пикник во Vnukovo Outlet Village!

Проведите время на природе весело и с пользой - в компании питомца, других пет-родителей и их любимцев, участвуйте в наших мастер-классах, фэшн-шоу, а также дога-йоге!

Встречаемся 31 июля с 12:00 до 19:00 в парковой зоне Vnukovo Outlet Village.

А еще Вас ждут:

1. Мобильный пет-маркет.

2. Концептуальный фуд-корт с лакомствами для питомцев.

3. Консультации наших кинологов и ветеринарных экспертов.

4. Мобильный груминг.

5. Выступление участников шоу «Танцы с собаками».

6. Профессиональные фотографы.

7. Бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату.

8. Развлечения для самых маленьких.

Конечно, в этот день, в 16:00 пройдет наше фэшн-шоу, уже успевшее стать доброй традицией. Для того, чтобы принять участие, Вам нужно придумать для любимца яркий летний образ, зарегистрироваться и пройтись по красной ковровой дорожке. А обладатель самого оригинального наряда получит подарок от нас и Vnukovo Outlet Village.

Зарегистрироваться на участие можно, нажав на кнопку ниже.

Но это еще не все! Вы знаете, что такое дога-йога? Это совместная йога-практика для питомцев и их пет-родителей, которую мы проведем в 17:00. Специалисты отмечают, что такие тренировки помогают справиться со стрессом и установить доверительные отношения со своим четвероногим другом.

Хотите попробовать себя и любимца в дога-йоге? Регистрируйтесь, нажав на кнопку ниже.

Ждем Вас!

Дата: 31 июля.

Время: 12:00-19:00.

Место: Vnukovo Outlet Village.

Адрес: Москва, поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1.