Пикник для питомцев и их родителей во Vnukovo Outlet Village
Приглашаем Вас и Ваших питомцев на пикник во Vnukovo Outlet Village!
Проведите время на природе весело и с пользой - в компании питомца, других пет-родителей и их любимцев, участвуйте в наших мастер-классах, фэшн-шоу, а также дога-йоге!
Встречаемся 31 июля с 12:00 до 19:00 в парковой зоне Vnukovo Outlet Village.
А еще Вас ждут:
1. Мобильный пет-маркет.
2. Концептуальный фуд-корт с лакомствами для питомцев.
3. Консультации наших кинологов и ветеринарных экспертов.
4. Мобильный груминг.
5. Выступление участников шоу «Танцы с собаками».
6. Профессиональные фотографы.
7. Бьюти-бар с аквагримом и блеск-тату.
8. Развлечения для самых маленьких.
Конечно, в этот день, в 16:00 пройдет наше фэшн-шоу, уже успевшее стать доброй традицией. Для того, чтобы принять участие, Вам нужно придумать для любимца яркий летний образ, зарегистрироваться и пройтись по красной ковровой дорожке. А обладатель самого оригинального наряда получит подарок от нас и Vnukovo Outlet Village.
Зарегистрироваться на участие можно, нажав на кнопку ниже.
Но это еще не все! Вы знаете, что такое дога-йога? Это совместная йога-практика для питомцев и их пет-родителей, которую мы проведем в 17:00. Специалисты отмечают, что такие тренировки помогают справиться со стрессом и установить доверительные отношения со своим четвероногим другом.
Хотите попробовать себя и любимца в дога-йоге? Регистрируйтесь, нажав на кнопку ниже.
Ждем Вас!
Дата: 31 июля.
Время: 12:00-19:00.
Место: Vnukovo Outlet Village.
Адрес: Москва, поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1.