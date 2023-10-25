Пет-френдли вечеринка «Страшно красивые костюмы» в Москве
Не пропустите яркое событие октября – костюмированная пет-вечеринка в Три вокзала.Депо!
Моды много не бывает! Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября мы приглашаем Вас продемонстрировать самые стильные и стррррашные костюмы на модном показе!
Также Вы сможете перенять опыт и знания наших спикеров, послушать хорошую музыку, вкусно перекусить, и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!
Вас ждут:
- Полезные лекции от наших спикеров.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Консультация кинолога, ветэксперта и экспресс-услуги от грумера.
- Модный показ и Минута славы с вашим питомцем.
- Аквагрим для всех желающих.
- Эко-фотозона для памятных фотографий.
Расписание 28 октября:
13:00 - розыгрыш призов
13:30 - «Тайны шерсти домашних животных» – спикер Илья Белоусов
14:30 - розыгрыш призов
15:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания собак. 1 часть» – спикер Анна Снимченко
15:30 - «Минута славы» с вашим питомцем
16:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания. 2 часть» - спикер Анна Снимченко
16:30 - розыгрыш призов
17:00 - Страшно красивый модный показ с питомцем.
Регистрация на модный показ по кнопке
До встречи в Три вокзала.Депо!