Пет-френдли вечеринка «Страшно красивые костюмы» в Москве

25.10.2023
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Не пропустите яркое событие октября – костюмированная пет-вечеринка в Три вокзала.Депо!

Моды много не бывает! Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября мы приглашаем Вас продемонстрировать самые стильные и стррррашные костюмы на модном показе!

Также Вы сможете перенять опыт и знания наших спикеров, послушать хорошую музыку, вкусно перекусить, и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!

Вас ждут:

  • Полезные лекции от наших спикеров.
  • Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
  • Дог-бар с угощениями для хвостиков.
  • Консультация кинолога, ветэксперта и экспресс-услуги от грумера.
  • Модный показ и Минута славы с вашим питомцем.
  • Аквагрим для всех желающих.
  • Эко-фотозона для памятных фотографий.

Расписание 28 октября:

13:00 - розыгрыш призов
13:30 - «Тайны шерсти домашних животных» – спикер Илья Белоусов
14:30 - розыгрыш призов
15:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания собак. 1 часть» – спикер Анна Снимченко
15:30 - «Минута славы» с вашим питомцем
16:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания. 2 часть» - спикер Анна Снимченко
16:30 - розыгрыш призов
17:00 - Страшно красивый модный показ с питомцем.

Регистрация на модный показ по кнопке

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До встречи в Три вокзала.Депо!