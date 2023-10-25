Пет-френдли вечеринка «Страшно красивые костюмы» в Москве

Не пропустите яркое событие октября – костюмированная пет-вечеринка в Три вокзала.Депо!

Моды много не бывает! Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября мы приглашаем Вас продемонстрировать самые стильные и стррррашные костюмы на модном показе!

Также Вы сможете перенять опыт и знания наших спикеров, послушать хорошую музыку, вкусно перекусить, и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!

Вас ждут:

Полезные лекции от наших спикеров.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Консультация кинолога, ветэксперта и экспресс-услуги от грумера.

Модный показ и Минута славы с вашим питомцем.

Аквагрим для всех желающих.

Эко-фотозона для памятных фотографий.

Расписание 28 октября:

13:00 - розыгрыш призов

13:30 - «Тайны шерсти домашних животных» – спикер Илья Белоусов

14:30 - розыгрыш призов

15:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания собак. 1 часть» – спикер Анна Снимченко

15:30 - «Минута славы» с вашим питомцем

16:00 - «Самые распространенные проблемы воспитания. 2 часть» - спикер Анна Снимченко

16:30 - розыгрыш призов

17:00 - Страшно красивый модный показ с питомцем.

Регистрация на модный показ по кнопке

До встречи в Три вокзала.Депо!