Пет-фестиваль «Лапкой на подиум» в Москве

Благотворительный пет-фестиваль «Лапкой на подиум» в Меге Химки!



Этот воскресный день обещает множество сюрпризов, яркую программу, море впечатлений и даже возможность обзавестись новым членом семьи!

Вы сможете посетить мастер-классы, перенять опыт и знания лучших спикеров, послушать хорошую музыку, и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться! Ну а если любимца у Вас ещё нет – то сеть современных приютов для собак «ПовоДог» с радостью подарят Вам нового друга, с которым Ваши осенние прогулки станут веселее, а домашние посиделки – теплее и уютнее.

Весь день Вас ждут:

Полезные лекции от наших спикеров.

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Мастер-классы по амуниции и игрушкам для питомцев.

Консультация кинолога, ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера.

Аквагрим для всех желающих.

Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.

Расписание 12 ноября:

12:30 - Интерактивная программа с розыгрышем призов

13:00 - «Тайны шерсти домашних животных» – спикер Илья Белоусов (ведущий грумер Четыре Лапы)

13:30 - Презентация подопечных сети современных приютов для собак «ПовоДог»

14:00 - Интерактивная программа с розыгрышем призов

14:30 - «Распространенные проблемы воспитания. Часть 1» – спикер Анна Снимченко (Профессиональный кинолог-эксперт)

15:00 - Конкурс талантов «Минута Славы» с вашим питомцем *

15:30 - «Распространенные проблемы воспитания. Часть 2» – спикер Анна Снимченко (Профессиональный кинолог-эксперт)

16:00 - Интерактивная программа с розыгрышем призов

16:15 - Презентация подопечных сети современных приютов для собак «ПовоДог»

16:30 - «Как правильно выбрать одежду себе и своему питомцу?» – спикеры Гарченко Дарья (стилист) и Юлия Измашкина (руководитель приюта ПовоДОГ.Красноярск)

17:30 - Дефиле с участием подопечных приюта «ПовоДог»



До встречи на пет-фестивале в Меге Химки!