Пет-фестиваль «Лапкой на подиум» в Москве
Благотворительный пет-фестиваль «Лапкой на подиум» в Меге Химки!
Этот воскресный день обещает множество сюрпризов, яркую программу, море впечатлений и даже возможность обзавестись новым членом семьи!
Вы сможете посетить мастер-классы, перенять опыт и знания лучших спикеров, послушать хорошую музыку, и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться! Ну а если любимца у Вас ещё нет – то сеть современных приютов для собак «ПовоДог» с радостью подарят Вам нового друга, с которым Ваши осенние прогулки станут веселее, а домашние посиделки – теплее и уютнее.
Весь день Вас ждут:
- Полезные лекции от наших спикеров.
- Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Мастер-классы по амуниции и игрушкам для питомцев.
- Консультация кинолога, ветеринарного врача и экспресс-услуги от грумера.
- Аквагрим для всех желающих.
- Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.
Расписание 12 ноября:
12:30 - Интерактивная программа с розыгрышем призов
13:00 - «Тайны шерсти домашних животных» – спикер Илья Белоусов (ведущий грумер Четыре Лапы)
13:30 - Презентация подопечных сети современных приютов для собак «ПовоДог»
14:00 - Интерактивная программа с розыгрышем призов
14:30 - «Распространенные проблемы воспитания. Часть 1» – спикер Анна Снимченко (Профессиональный кинолог-эксперт)
15:00 - Конкурс талантов «Минута Славы» с вашим питомцем *
15:30 - «Распространенные проблемы воспитания. Часть 2» – спикер Анна Снимченко (Профессиональный кинолог-эксперт)
16:00 - Интерактивная программа с розыгрышем призов
16:15 - Презентация подопечных сети современных приютов для собак «ПовоДог»
16:30 - «Как правильно выбрать одежду себе и своему питомцу?» – спикеры Гарченко Дарья (стилист) и Юлия Измашкина (руководитель приюта ПовоДОГ.Красноярск)
17:30 - Дефиле с участием подопечных приюта «ПовоДог»
До встречи на пет-фестивале в Меге Химки!