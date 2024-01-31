Пет-экскурсия «Прогулка по Каменноостровскому проспекту»

Зимний Санкт-Петербург – это особое очарование любимых улиц. А узнать больше об истории города можно в любое время года: главное – желание, положительный настрой и, конечно, любимый четвероногий друг рядом.

3 февраля приглашаем Вас на пет-экскурсию по Каменноостровскому проспекту – одной из красивейших улиц Санкт-Петербурга, берущей свое начало от Троицкого моста.

Вы сможете:

Узнать историю застройки ХХ века на Каменноостровском проспекте.

Посетить Музыкальный сквер.

Заглянуть во двор улицы Шостаковича и познакомиться с историей создания его знаменитой 7-й симфонии.

Узнать о покорении космоса кошками, посетив Гатчинскую улицу.

Не забудьте одеть себя и питомца потеплее!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.