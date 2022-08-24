Пет-экскурсия по Васильевскому острову Санкт- Петербурга
Приглашаем на пет-экскурсию по Васильевскому острову Санкт-Петербурга!
Лето слишком быстротечно, чтобы упускать интересные возможности. Объединяйте приятное с полезным на прогулке с питомцем, проводите время с пользой!
Приглашаем на увлекательную пет-экскурсию по Васильевскому острову, неповторимому району Санкт-Петербурга!
Маршрут пет-экскурсии «Непарадный Васильевский остров» пролегает от станции метро Василеостровская, до садика Академии Художеств, и захватывает такие достопримечательности, как:
1. Храмы Васильевского острова Орденский Храм Андрея Первозванного,
2. Улица Репина - самая узкая улица города,
3. Сад Академии Художеств имени Репина»,
4. и другие.
Спешите зарегистрироваться!
Количество мест ограничено.
Дата проведения: 28 августа.
Время: в 17:00.