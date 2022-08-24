Пет-экскурсия по Васильевскому острову Санкт- Петербурга

Приглашаем на пет-экскурсию по Васильевскому острову Санкт-Петербурга!

Лето слишком быстротечно, чтобы упускать интересные возможности. Объединяйте приятное с полезным на прогулке с питомцем, проводите время с пользой!

Приглашаем на увлекательную пет-экскурсию по Васильевскому острову, неповторимому району Санкт-Петербурга!

Маршрут пет-экскурсии «Непарадный Васильевский остров» пролегает от станции метро Василеостровская, до садика Академии Художеств, и захватывает такие достопримечательности, как:

1. Храмы Васильевского острова Орденский Храм Андрея Первозванного,

2. Улица Репина - самая узкая улица города,

3. Сад Академии Художеств имени Репина»,

4. и другие.

Спешите зарегистрироваться!

Количество мест ограничено.

Дата проведения: 28 августа.

Время: в 17:00.