PET-экскурсия по району Патриарших прудов

Приглашаем на pet-экскурсию по литературной Москве!

Москва - город, полный тайн и секретов, разгадать которые пытались знаменитые поэты и писатели. Может, поэтому именно здесь они создали свои самые известные произведения?

А Вы хотите прогуляться с питомцем по литературной Москве и узнать, что же скрывает этот город и почему его улицы до сих пор являются загадкой?

7 мая в 12:00 приглашаем Вас на нашу нескучную pet-экскурсию!

Маршрут начнется на Триумфальной площади, откуда мы пройдемся до театра Моссовета и познакомимся с историей названия знаменитого сада «Аквариум».

Затем мы прогуляемся до дома М.А. Булгакова, где попробуем отыскать кота Бегемота. И, конечно, окунемся в архитектуру района Патриарших прудов, узнаем, сколько было прудов на самом деле и, если несколько, то куда они исчезли? А еще попробуем понять, почему же все-таки не стоит разговаривать с неизвестными?

Завершится наш маршрут у памятника известному москвичу - баснописцу И. А. Крылову.

Ждем Вас!

Дата: 7 мая.

Время начала: 12:00.

Регистрация обязательна, количество мест ограничено!