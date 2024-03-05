Пет-экскурсия «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии»

Приглашаем на пет-экскурсию «Городские усадьбы вокруг Новой Голландии».

В лучах первого весеннего солнца Санкт-Петербург особенно прекрасен. Ведь именно сейчас, когда природа начинает просыпаться, прогулки с питомцем становятся длиннее, а значит, интереснее.

Хотите узнать больше об одном из красивейших районов города на Неве – Новой Голландии? Приглашаем Вас и питомца на нашу прогулку, которая состоится 10 марта!

Вы сможете:

Узнать о Николаевском дворце и его владельцах: великих князьях и княгинях, их званиях и титулах, положении и роли в обществе.

Познакомиться с историей развития района.

Заглянуть во двор дворца Бобринских, узнать историю их рода.

Узнать о доходном доме и особняке архитектора Шретера, выполненного в кирпичном стиле.

Увидеть дворец Великой княгини Ксении Александровны, родной сестры Николая Второго, послушать о семейных дрязгах в эмиграции.

Не забудьте одеть себя и питомца потеплее!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.