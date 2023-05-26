Пет-экскурсия для маленьких пет-родителей в Санкт-Петербурге

Вы давно просили нас организовать пет-экскурсию, которая была бы интересна не только взрослым, но и детям. Мы с удовольствием сделали это, поэтому приглашаем Вас, Вашего ребёнка и питомца прогуляться по Санкт-Петербургу, чтобы открыть для себя много нового и интересного!

Маленькие пет-родители смогут:

- Узнать, как возник наш город, с чего началось его строительство.

- Прогуляться от станции метро Горьковская.

- Посмотреть мини-город, представить себе его центральную часть.

- Познакомиться с тайнами Петропавловской крепости.

- Увидеть первую городскую площадь.

- Познакомиться с домиком Петра I.

Ждём Вас 1 июня в 18.00

Регистрация обязательна!