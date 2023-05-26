Пет-экскурсия для маленьких пет-родителей в Санкт-Петербурге
Вы давно просили нас организовать пет-экскурсию, которая была бы интересна не только взрослым, но и детям. Мы с удовольствием сделали это, поэтому приглашаем Вас, Вашего ребёнка и питомца прогуляться по Санкт-Петербургу, чтобы открыть для себя много нового и интересного!
Маленькие пет-родители смогут:
- Узнать, как возник наш город, с чего началось его строительство.
- Прогуляться от станции метро Горьковская.
- Посмотреть мини-город, представить себе его центральную часть.
- Познакомиться с тайнами Петропавловской крепости.
- Увидеть первую городскую площадь.
- Познакомиться с домиком Петра I.
Ждём Вас 1 июня в 18.00
Регистрация обязательна!