Пет-экскурсии в новых городах

Весна — сезон открытий и длинных прогулок. А значит — самое подходящее время открывать новые маршруты для наших пет-экскурсий, и на этот раз — в новых городах! В апреле мы посетим Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж и Ярославль, где весело и с пользой проведём время с Вами и Вашими четвероногими спутниками.

Нижний Новгород

Когда: 15 апреля.

Во сколько: 13:00.

Где: у памятника Чкалова (напротив Верхневолжская набережная, дом 2.).

Вы узнаете:

1. Где находится самая большая лестница в России.

2. Историю дома городского головы Дмитрия Сироткина.

3. Историю усадьбы Рукавишниковых — самого любимого и посещаемого музея города.

4. Где располагается Нижегородская радиолаборатория.

5. У кого из известных гостей города был любимый бульдог, кто разводил левреток в XIX веке, и памятник какой собаке стоит в Нижнем Новгороде.

Волгоград

Когда: 16 апреля.

Во сколько: в 13:00.

Где: у верхней террасы, Иоанно-Предтеченский храм, (ул. Краснознаменская, 2).

Вы узнаете:

1. Интересные факты об исторических личностях, повлиявших на историю Волгограда.

2. Как выглядела Центральная Набережная до войны.

3. Какими были амбициозные планы Петра на территории Волгоградской области.

4. Где находится театр, в котором выступал сам Шаляпин.

5. О Сталинградской битве.

6. О подвигах 13-ой Гвардейской дивизии.

Воронеж

Когда: 22 апреля.

Во сколько: 13:00.

Где: парк «Орленок», у памятника Троепольскому (проспект Революции, 52).

Вы узнаете:

1. Как расшифровать архитектуру Большой Дворянской улицы.

2. Об одном из самых больших православных соборов России — Благовещенском соборе.

3. О главных городских памятниках.

4. О писателях, поэтах и предпринимателях Черноземья.

5. Почему в Воронеже решили увековечить героя повести «Белый Бим Черное ухо».

Ярославль

Когда: 23 апреля.

Во сколько: 13:00.

Где: площадь Волкова (площадка у башни и камня городам-побратимам).

Вы узнаете:

1. Собачьи истории великого русского поэта Некрасова.

2. Почему Ярославль самый медвежий город России.

3. Куда в городе делись оборонительные стены и Кремль.

4. Что такое медвежий овраг и, где в Ярославле медвежий угол.

5. Как медведь появился на гербе города.

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До встречи!