Пет-экскурсии в новых городах
Весна — сезон открытий и длинных прогулок. А значит — самое подходящее время открывать новые маршруты для наших пет-экскурсий, и на этот раз — в новых городах! В апреле мы посетим Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж и Ярославль, где весело и с пользой проведём время с Вами и Вашими четвероногими спутниками.
Нижний Новгород
Когда: 15 апреля.
Во сколько: 13:00.
Где: у памятника Чкалова (напротив Верхневолжская набережная, дом 2.).
Вы узнаете:
1. Где находится самая большая лестница в России.
2. Историю дома городского головы Дмитрия Сироткина.
3. Историю усадьбы Рукавишниковых — самого любимого и посещаемого музея города.
4. Где располагается Нижегородская радиолаборатория.
5. У кого из известных гостей города был любимый бульдог, кто разводил левреток в XIX веке, и памятник какой собаке стоит в Нижнем Новгороде.
Волгоград
Когда: 16 апреля.
Во сколько: в 13:00.
Где: у верхней террасы, Иоанно-Предтеченский храм, (ул. Краснознаменская, 2).
Вы узнаете:
1. Интересные факты об исторических личностях, повлиявших на историю Волгограда.
2. Как выглядела Центральная Набережная до войны.
3. Какими были амбициозные планы Петра на территории Волгоградской области.
4. Где находится театр, в котором выступал сам Шаляпин.
5. О Сталинградской битве.
6. О подвигах 13-ой Гвардейской дивизии.
Воронеж
Когда: 22 апреля.
Во сколько: 13:00.
Где: парк «Орленок», у памятника Троепольскому (проспект Революции, 52).
Вы узнаете:
1. Как расшифровать архитектуру Большой Дворянской улицы.
2. Об одном из самых больших православных соборов России — Благовещенском соборе.
3. О главных городских памятниках.
4. О писателях, поэтах и предпринимателях Черноземья.
5. Почему в Воронеже решили увековечить героя повести «Белый Бим Черное ухо».
Ярославль
Когда: 23 апреля.
Во сколько: 13:00.
Где: площадь Волкова (площадка у башни и камня городам-побратимам).
Вы узнаете:
1. Собачьи истории великого русского поэта Некрасова.
2. Почему Ярославль самый медвежий город России.
3. Куда в городе делись оборонительные стены и Кремль.
4. Что такое медвежий овраг и, где в Ярославле медвежий угол.
5. Как медведь появился на гербе города.
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До встречи!