Приглашаем на благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» с 23 по 28 апреля на Тверском бульваре!

Пасхальные выходные и неделя после праздника - время, в которое с давних пор было принято отдыхать, радоваться, веселиться, проводить время с близкими, а еще - совершать добрые поступки.

Приходите всей семьей на фестиваль «Пасхальный дар», который пройдет на Тверском бульваре с 23 по 28 апреля. Он будет посвящен благотворительности и добрым делам.

Вы сможете не только познакомиться с деятельностью благотворительных фондов, узнать больше о том, как оказать помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, но и побыть немного волшебниками, исполнив их желания.

Любителей животных на Тверском бульваре ждет грандиозная программа в рамках образовательного проекта «Четвероногий друг», где можно будет порадовать воспитанников приютов для животных.

Эксперты 14 благотворительных фондов помощи животным, среди которых «Котодетки», «Собаки, которые любят», «Лапа дружбы», «Дарящие надежду», «Дом», «Юна», а также приют «Зоорассвет», познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних питомцев.

Здесь будем принимать участие и мы, «Четыре Лапы». Приближается долгожданное лето, и мы хотим рассказать Вам о том, что совместное путешествие с питомцем - это просто, если все правильно организовать. В нашем мобильном магазине Вы сможете приобрести для вашего любимца все, что нужно для комфортного путешествия.

23 апреля, с 15:00 до 15:45, в рамках фестиваля мы проведём уже полюбившийся всем Модный Показ. Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав удобный, стильный и комфортный наряд для совместных путешествий.

Зарегистрироваться на него можно тут:

25 и 26 апреля, с 13:00 до 18:00, Вас ждут встречи с нашими грумерами, которые совершенно бесплатно (необходима предварительная запись) окажут Вашему питомцу уходовые экспресс-услуги, а также дадут полезные рекомендации о поддержании эффектного внешнего вида Вашего любимца.

На протяжение всего фестиваля будут работать Лекторий и Кинологическая площадка, где Вы сможете узнать много интересного для себя, а также обучить чему-то новому своего питомца!

Ждем Вас!