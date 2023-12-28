Отмечаем дни рождения наших магазинов!

Приглашаем Вас 6 января на дни рождения магазинов Четыре Лапы:

Жуковский, ул. Горького, д.5

Железнодорожный, ул. Юбилейная, д.2

Москва, ул. Ген. Кузнецова, д.13

Балашиха, ТЦ МаксСити, ш. Энтузиастов, д.80

Жуковский, ТЦ Самолет, ул. Гагарина, д.60А

Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.49

Раменское, ТЦ Солнечный Рай, Вокзальная пл., д.4Б

Щелково, Пролетарский пр-т, д.7А

Люберцы, Рембыттехника, ул. Смирновская, д.17

Быково Раменский р-н, ул. Советская, д.11

Красково, ТД Все для Дома, ул. К. Маркса, д.28

Мытищи, ТЦ Красный Кит, Шараповский пр-д, вл.2

Жуковский, ул. Фрунзе, д.22

Раменское, ул. Дергаевская, д.34

Дзержинский, ул. Лесная, д.5

Фрязино, ул. 60-летия СССР, д.10

Видное, ТЦ Курс, мкрн. Солнечный, д.10

Москва, ул. Чертановская, д.63, корп.2

Иваново, ТЦ Серебряный Город, ул.8 марта, д.32

Коломна, ТЦ Кадо, пл. Восстания, д.7

Орехово-Зуево, ТЦ Орех, ул. Ленина, д.78

Электросталь, ТЦ Эльград, пр-т Ленина, д.0/10

Ярославль, ТЦ Глобус, пос. Красный Бор, стр.1

Томилино, ТД Томилино, Егорьевское ш., стр.2

Мытищи, ул. Семашко, д.35

Жуковский, ул. Дугина, д.28/12

Климовск, ТЦ Глобус, ул. Молодежная, д.11

Ярославль, ТЦ РИО, Московский пр-т, д.108

Щелково, ТЦ Глобус, Пролетарский пр-т, д.18

Москва, ул. Братиславская, д.13, корп.1

Москва, ул. Мастеркова, д.1

Владимир, ТЦ Глобус, Суздальский пр-т, д.28

Москва, ул. Ташкентская, д.2

Иваново, ТЦ Ашан, ул. Куконковых, д.141

Москва, ТЦ Ключевой, ул. Борисовские Пруды, д.26

Электросталь, пр-т Ленина, д.33/15

Электросталь, ТЦ Центральный, ул. К. Маркса, д.30

Железнодорожный, ТЦ Эдельвейс, ул. Советская

Москва, ТЦ Столица, ул. Кустанайская, д.6

Москва, ТЦ Океан, ул. Вешняковская, д.17А

Зеленоград, ТЦ Ашан, пос. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

Одинцово, Можайское шоссе, д.112а

Одинцово, ТЦ Андромеда, Вокзальная пл., д.2

Чехов, ТЦ Карнавал, ул. Московская, вл.96

Ярославль, ТЦ РИО, Тутаевское ш., д.1

Дубна,ТЦ Маяк, Боголюбова пр-т, д.24А

Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д.35

Люберцы, ТЦ Гренада, Новорязанское ш., д.7

Королев, пр-т Королева, д.22

Дмитров, ТРЦ Малыш, ул. Загорская, вл.26

Липецк, ТЦ Ашан, ул. Эдуарда Белана, д.26

Рязань, ТРЦ М5Молл, Московское ш., д.65А

Воскресенск, ТЦ Атриум, ул. Кагана, д.17

Ногинск, ул. Рогожская, д.67

Егорьевск, ул. Советская, д.187

Красногорский р-н, ТЦ Отрада, Пятницкое ш., д.2

Королев, мкрн. Юбилейный, ул. Лесная, д.14

Серпухов, ТЦ Корстон, Борисовское ш., д.3

Владимир, ТЦ Лента, Московское ш., д.2

Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.3

Дмитров, ТЦ Дмитровский, ул. Профессиональная, д.7

Обнинск, ТРЦ Триумф-Плаза, пр-т К.Маркса, д.45

Луховицы, ТЦ Кадо, ул. Пушкина, д.125

Москва, ул. Краснодарская, д.57, корп.1

Лыткарино, ТРЦ Весна, ул. Парковая стр.2

Красногорск, Павшинский б-р, д.16

Раменское, ул. Советская, д.16

Серпухов, ТЦ METRO, б-р 65 лет Победы, д.4

Долгопрудный, Новый б-р, д.3

Москва, ул.Южнобутовская, д.97

Москва, ТЦ Корабль, ул. Б.Тульская, д.2

Балашиха, Балашихинское ш., д.10

Сергиев Посад, ТЦ Счастливая семья, ул. Вознесенская, д.32А

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