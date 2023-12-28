Отмечаем дни рождения наших магазинов!
28.12.2023
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Приглашаем Вас 6 января на дни рождения магазинов Четыре Лапы:
- Жуковский, ул. Горького, д.5
- Железнодорожный, ул. Юбилейная, д.2
- Москва, ул. Ген. Кузнецова, д.13
- Балашиха, ТЦ МаксСити, ш. Энтузиастов, д.80
- Жуковский, ТЦ Самолет, ул. Гагарина, д.60А
- Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.49
- Раменское, ТЦ Солнечный Рай, Вокзальная пл., д.4Б
- Щелково, Пролетарский пр-т, д.7А
- Люберцы, Рембыттехника, ул. Смирновская, д.17
- Быково Раменский р-н, ул. Советская, д.11
- Красково, ТД Все для Дома, ул. К. Маркса, д.28
- Мытищи, ТЦ Красный Кит, Шараповский пр-д, вл.2
- Жуковский, ул. Фрунзе, д.22
- Раменское, ул. Дергаевская, д.34
- Дзержинский, ул. Лесная, д.5
- Фрязино, ул. 60-летия СССР, д.10
- Видное, ТЦ Курс, мкрн. Солнечный, д.10
- Москва, ул. Чертановская, д.63, корп.2
- Иваново, ТЦ Серебряный Город, ул.8 марта, д.32
- Коломна, ТЦ Кадо, пл. Восстания, д.7
- Орехово-Зуево, ТЦ Орех, ул. Ленина, д.78
- Электросталь, ТЦ Эльград, пр-т Ленина, д.0/10
- Ярославль, ТЦ Глобус, пос. Красный Бор, стр.1
- Томилино, ТД Томилино, Егорьевское ш., стр.2
- Мытищи, ул. Семашко, д.35
- Жуковский, ул. Дугина, д.28/12
- Климовск, ТЦ Глобус, ул. Молодежная, д.11
- Ярославль, ТЦ РИО, Московский пр-т, д.108
- Щелково, ТЦ Глобус, Пролетарский пр-т, д.18
- Москва, ул. Братиславская, д.13, корп.1
- Москва, ул. Мастеркова, д.1
- Владимир, ТЦ Глобус, Суздальский пр-т, д.28
- Москва, ул. Ташкентская, д.2
- Иваново, ТЦ Ашан, ул. Куконковых, д.141
- Москва, ТЦ Ключевой, ул. Борисовские Пруды, д.26
- Электросталь, пр-т Ленина, д.33/15
- Электросталь, ТЦ Центральный, ул. К. Маркса, д.30
- Железнодорожный, ТЦ Эдельвейс, ул. Советская
- Москва, ТЦ Столица, ул. Кустанайская, д.6
- Москва, ТЦ Океан, ул. Вешняковская, д.17А
- Зеленоград, ТЦ Ашан, пос. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1
- Одинцово, Можайское шоссе, д.112а
- Одинцово, ТЦ Андромеда, Вокзальная пл., д.2
- Чехов, ТЦ Карнавал, ул. Московская, вл.96
- Ярославль, ТЦ РИО, Тутаевское ш., д.1
- Дубна,ТЦ Маяк, Боголюбова пр-т, д.24А
- Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д.35
- Люберцы, ТЦ Гренада, Новорязанское ш., д.7
- Королев, пр-т Королева, д.22
- Дмитров, ТРЦ Малыш, ул. Загорская, вл.26
- Липецк, ТЦ Ашан, ул. Эдуарда Белана, д.26
- Рязань, ТРЦ М5Молл, Московское ш., д.65А
- Воскресенск, ТЦ Атриум, ул. Кагана, д.17
- Ногинск, ул. Рогожская, д.67
- Егорьевск, ул. Советская, д.187
- Красногорский р-н, ТЦ Отрада, Пятницкое ш., д.2
- Королев, мкрн. Юбилейный, ул. Лесная, д.14
- Серпухов, ТЦ Корстон, Борисовское ш., д.3
- Владимир, ТЦ Лента, Московское ш., д.2
- Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.3
- Дмитров, ТЦ Дмитровский, ул. Профессиональная, д.7
- Обнинск, ТРЦ Триумф-Плаза, пр-т К.Маркса, д.45
- Луховицы, ТЦ Кадо, ул. Пушкина, д.125
- Москва, ул. Краснодарская, д.57, корп.1
- Лыткарино, ТРЦ Весна, ул. Парковая стр.2
- Красногорск, Павшинский б-р, д.16
- Раменское, ул. Советская, д.16
- Серпухов, ТЦ METRO, б-р 65 лет Победы, д.4
- Долгопрудный, Новый б-р, д.3
- Москва, ул.Южнобутовская, д.97
- Москва, ТЦ Корабль, ул. Б.Тульская, д.2
- Балашиха, Балашихинское ш., д.10
- Сергиев Посад, ТЦ Счастливая семья, ул. Вознесенская, д.32А
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