Открытие первого магазина в Нижневартовске

Нижневартовск – живописный город на Крайнем Севере, но он абсолютно покорил нас теплотой сердец его жителей, ведь за последний год вартовчане приютили более 200 бездомных хвостиков!

Также Нижневартовск традиционно участвует в окружных акциях по защите бездомных животных, в рамках одной из которых, горожане собрали за месяц 50 кг корма для приютов. Ну как тут пройти мимо!

Только срочно открывать первый магазина Четыре Лапы!

И, как всегда, мы приготовили для жителей и гостей Нижневартовска удивительный праздник!

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-классы для детей в 13:00 и 15:00.

Консультация кинолога по воспитанию питомца.

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Стойка «Селфи 360» и фотозона для памятных фотографий.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи на праздничном открытии!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 25 ноября с 12:00 до 16:50 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Нижневартовск, МФК «Европа-Сити», ул. Чапаева, 27.

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе.

3. И приходите на площадку проведения мероприятия 25 ноября в 17:00.



Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии оффлайн.

Желаем удачи!